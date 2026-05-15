La Red Pública Provincial de Atención a Personas con Conductas Adictivas de Jaén cumple 40 años como "un recurso clave"

Conferencia incluida en la conmemoración del 40 aniversario de la Red Pública Provincial de Atención a Personas con Conductas Adictivas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Pública Provincial de Atención a Personas con Conductas Adictivas va a "desarrollar un amplio programa de actividades" con motivo de su 40 aniversario, un tiempo en el que se ha situado como "un recurso clave en la prevención, atención y tratamiento de las adicciones".

"Con esta programación pretendemos visibilizar la evolución de este servicio y reforzar la calidad de la intervención profesional", ha explicado en una nota la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

Entre las iniciativas planteadas con motivo de esta efeméride, se encuentra el desarrollo de conferencias y jornadas técnicas, que contarán con la participación de profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional.

"Con ellas, buscamos que nuestros técnicos actualicen sus conocimientos en la intervención en conductas adictivas, analizar las nuevas tendencias de consumo y sus implicaciones en la práctica profesional, promover el intercambio de experiencias e incorporar enfoques innovadores basados en la investigación y la evidencia científica", ha afirmado Medina.

Además, se quiere "visibilizar el trabajo que se ha venido realizando durante todos estos años", por el que ha "agradecido la labor de tantos profesionales a través de este servicio y, en cualquier caso, conmemorar estos 40 años de recorrido, de atención a tantas personas y, sobre todo, de prevención".

La propuesta central de esta programación está prevista el 22 de mayo y consistirá en una jornada conmemorativa de las cuatro décadas de este servicio, que tendrá lugar en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Comenzará con una conferencia inaugural sobre la historia, evolución y retos de futuro del Servicio de Drogodependencia y Adicciones, en la que intervendrán Alfredo Castillo y Joan Carles March.

Posteriormente, habrá dos mesas técnicas. La primera, vinculada a las distintas miradas sobre la adicción, en la que tomarán parte la magistrada Valle Elena, el psicólogo José Miguel Martínez y el director del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, Francisco Vázquez.

La segunda estará enfocada en los hitos de estos 40 años, en la que participarán especialistas en esta materia como Salvador Rodríguez, Mohamed Omar y Alfonso Ramírez. Esta jornada concluirá con la entrega de reconocimientos a personas e instituciones que han jugado un papel importante a lo largo de las cuatro décadas de vida de este servicio.

Ya en junio tendrá lugar un encuentro en el que se abordarán los aspectos jurídicos relacionados con las conductas adictivas y se analizará su impacto en el ámbito judicial y social de la mano de profesionales del ámbito legal.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Además, para noviembre está prevista una jornada dedicada a la perspectiva de género en la intervención, en la que se tratarán cuestiones como las desigualdades existentes en el acceso, permanencia y resultados de los tratamientos. Y ello, partiendo de la base de que los datos actuales evidencian una notable desproporción en la atención, lo que subraya la necesidad de adaptar las intervenciones a las diferencias específicas en función del sexo.

Junto a estos encuentros profesionales, este año se van a realizar otras propuestas más lúdicas, como la realización de un mural en las instalaciones del centro desde el que se presta este servicio y también la proyección del documental 'Flores para Antonio'.

Para completar esta programación, el pasado 29 de abril se impartió una conferencia por parte de José César Perales, catedrático del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, titulada '¿Son realmente adicciones las 'nuevas' adicciones? Emociones, toma de decisiones y control de la conducta digital'.