Peláez pide una "asistencia masiva" al mitin de cierre de Vox: "Sevilla será palanca para el cambio real en Andalucía"

Cristina Peláez, junto a concejales municipales de Vox, atiende a los medios en un acto de campaña en la Plaza Virgen de los Reyes. - VOX

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Sevilla al Parlamento de Andalucía Cristina Peláez ha animado este viernes a la "asistencia masiva" al "gran mitin de cierre" de campaña electoral que se celebrará a partir de las 20,00 horas en la Plaza Virgen de los Reyes con la participación del presidente de Vox, Santiago Abascal, y del candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira.

Peláez ha manifestado que desde Vox en Sevilla están "especialmente orgullosos" que la Giralda, "no sólo símbolo de Sevilla sino de España entera, vaya a ser testigo del inicio del gran cambio que necesita Andalucía y que llegará de la mano de Vox", ha afirmado en una nota de prensa.

"Sevilla será la palanca que impulse a Manuel Gavira a la Presidencia de la Junta tras una campaña electoral en la que hemos conseguido que la 'prioridad nacional' haya sido el eje central de la campaña desde el primer día y hasta el último", ha abundado al respecto.

En opinión de Peláez, se ha "descubierto estos días, nosotros y los españoles, que sólo Vox pone a los andaluces primero". "El bipartidismo se aleja cada día más del sentir de sus propios electorados, del mismo modo que hemos escuchado al candidato a la reelección (Juanma Moreno) decir que no pondrá obstáculos a la regularización masiva de ilegales".

"Por eso, hacemos un llamamiento a los andaluces a que llenen las urnas el próximo domingo con papeletas de Vox, a que acudan en masa a los colegios electorales para que los andaluces, a partir del lunes, no sean menos que nuestros vecinos extremeños, aragoneses o muy pronto los castellanos y leoneses que pidieron el doble de Vox y ahora son los primeros en las políticas públicas de sus respectivas regiones", ha concluido.



