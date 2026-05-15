Rocío Díaz destaca en su balance de campaña del 17M que el proyecto de Juanma Moreno "ha llenado Granada de ilusión"

La candidata del PP a las elecciones, Rocío Díaz, y el jefe de campaña de la formación, Jorge Saavedra, han realizado un balance de estas dos semanas en la Plaza Bib-Rambla, donde han destacado "la ilusión y la confianza" del proyecto de Moreno. - PP GRANADA

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, y el jefe de campaña de la formación, Jorge Saavedra, han realizado un balance de estas dos semanas en la Plaza Bib-Rambla, donde han destacado "la ilusión y la confianza que ha despertado en toda la provincia el proyecto de Juanma Moreno".

Así, por un lado, Saavedra ha asegurado que el PP ha desarrollado "una campaña cercana, en la calle y pegada a la realidad de los granadinos, recorriendo rincones de todas las comarcas de la provincia con un total de 213 actos, que incluyen 42 actos sectoriales, 122 mesas informativas y decenas de encuentros y comparecencias a lo largo de estos 15 días".

"Hemos escuchado a agricultores, autónomos, empresarios, jóvenes, mayores y colectivos sociales para conocer sus necesidades y trasladar las propuestas que van a permitir que Granada siga avanzando", ha señalado.

Saavedra ha invitado a los granadinos a participar en el acto de cierre de campaña que el PP tiene previsto celebrar en la tarde de este viernes junto a Moreno en la plaza Bib-Rambla y que, ha dicho, "será una gran demostración del cariño que Granada tiene a nuestro presidente y de las ganas de lograr un gran resultado el próximo domingo".

Por su parte, Rocío Díaz ha afirmado que "frente al ruido y los líos, la campaña ha evidenciado que existe una mayoría social que quiere que Granada siga transformándose con un Gobierno que escucha y que cumple".

La cabeza de lista del PP ha señalado que la senda que propone Juanma Moreno para Granada es clara: "Crear oportunidades, apoyar a las familias, impulsar un modelo económico más productivo y sostenible, proyectar el talento y el atractivo de nuestra provincia y seguir reforzando los servicios públicos", ha dicho.

Rocío Díaz ha apelado a la participación el próximo domingo 17 de mayo "para consolidar una mayoría amplia con la que culminar todos los proyectos que Granada está esperando", antes de recordar que "no podemos confiarnos, que nadie se quede en casa porque nos jugamos el futuro", ha afirmado.

Para finalizar, la candidata 'popular' ha asegurado que "Juanma Moreno es el único candidato capaz de garantizar estabilidad y oportunidades", y ha pedido "un respaldo masivo en las urnas para seguir construyendo juntos la Granada que queremos".



