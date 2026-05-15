Molina pide "concentrar el voto en el PP para garantizar un gobierno honesto, estable y para todos"

Acto de cierre de campaña electoral del PP en la Plaza de las Tendillas de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha insistido este viernes en que "estas elecciones no están ganadas" y ha apelado a "concentrar el voto en torno al PP para garantizar un gobierno honesto, estable y que trabaje para todos los andaluces, independientemente de a quién voten".

En un acto de cierre de campaña electoral en la Plaza de las Tendillas de la capital, junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, miembro de la candidatura cordobesa y alcalde, José María Belliddo, y parte de la candidatura y representantes populares, Molina ha pedido a los ciudadanos que "acudan a votar el domingo para asegurar una mayoría de estabilidad y seguridad que permita que Córdoba y Andalucía sigan avanzando".

"Frente a la división, votar a Juanma Moreno es votar por la concordia y la convivencia social; frente al ruido y las mentiras, es votar por la transparencia y la paz social", ha expresado el popular, quien ha agradecido el trabajo realizado por toda la candidatura popular de cara a las elecciones andaluzas y ha puesto en valor una campaña "ilusionante, con propuestas, moderación y sensatez", que, según ha comentado, "refleja el modelo de partido con el que se identifican hoy los cordobeses".

Al respecto, Molina ha tenido palabras de reconocimiento para la candidatura encabezada por Antonio Repullo, así como para el conjunto de personas que forman el PP de Córdoba y el equipo de campaña coordinado por Miguel Ángel Torrico, subrayando el trabajo realizado durante las últimas semanas.

"El PP de Córdoba es hoy el partido de los cordobeses, el partido de Córdoba", ha afirmado Molina, quien ha defendido "una forma de hacer política sin enfrentamientos y centrada en propuestas útiles para la ciudadanía".

Durante su intervención, el dirigente popular ha valorado además las inversiones sanitarias impulsadas por el gobierno andaluz de Juanma Moreno en la provincia. En este sentido, ha señalado que la presencia de dirigentes socialistas a las puertas de distintos centros hospitalarios ha servido para "poner el foco en los importantes avances en infraestructuras sanitarias realizados en estos años".

Así, Molina ha recordado la finalización del nuevo edificio de consultas externas del Materno Infantil del Hospital Reina Sofía, la ampliación del Hospital de Montilla y el nuevo bloque quirúrgico del Hospital Infanta Margarita de Cabra, actuaciones que ha atribuido a la gestión del Ejecutivo andaluz.

Asimismo, ha criticado la ausencia de la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante la campaña electoral en la provincia, lamentando "la poca importancia que los socialistas dan a Córdoba y a su provincia".

ANDALUCÍA, "UN OASIS DE ESTABILIDAD"

Por su parte, Bellido ha destacado "la transformación económica, social e institucional experimentada por Andalucía en los últimos años gracias al liderazgo de Juanma Moreno y al compromiso conjunto de toda la sociedad andaluza".

Durante su intervención, ha agradecido el trabajo desarrollado por la candidatura popular, encabezada por Antonio Repullo, así como por el coordinador de campaña, Miguel Ángel Torrico, y el conjunto del equipo, resaltando que han protagonizado "una campaña honesta, limpia, transparente y centrada en las propuestas y el futuro".

El popular ha señalado que "Andalucía ha cambiado a mucho mejor en los últimos años gracias a un modelo basado en la estabilidad, la moderación y el diálogo, poniendo el foco en los problemas reales de los ciudadanos, como el empleo, la vivienda y la mejora de los servicios públicos".

"Hoy Andalucía lidera la creación de empleo, la atracción de inversiones, el crecimiento industrial y el número de autónomos en España", ha indicado, para apuntar que "se ha pasado de estar a la cola a liderar muchos indicadores económicos y sociales".

En este sentido, el candidato ha definido a Andalucía como "un oasis de estabilidad frente a otros territorios marcados por la incertidumbre política y la falta de acuerdos". "Aquí hay gobiernos que funcionan, que aprueban presupuestos y que trabajan centrados en resolver los problemas de la ciudadanía", ha subrayado.

Asimismo, Bellido ha advertido de la importancia de las elecciones del domingo para "consolidar esta etapa de crecimiento y evitar volver al pasado de corrupción, sobresaltos e inestabilidad", asegurando que "María Jesús Montero representa esa etapa que los andaluces ya dejaron atrás".

El candidato ha incidido especialmente en la relevancia que tendrá el resultado electoral en la provincia, donde, según ha indicado, "unos pocos cientos de votos pueden ser decisivos para mantener la mayoría de estabilidad".

PROYECTOS DESDE LO LOCAL

En clave local, Bellido ha valorado proyectos impulsados en colaboración con la Junta de Andalucía, como la Ronda Norte, la construcción de más de 2.000 viviendas de protección oficial, el crecimiento de zonas verdes, la atracción de nuevas empresas e industrias o el desarrollo del aeropuerto de Córdoba con nuevas conexiones aéreas. "Córdoba también ha avanzado mucho gracias al compromiso del Gobierno andaluz con la ciudad y la provincia", ha afirmado.

Además, el candidato ha hecho un llamamiento a "la participación y a no caer en la confianza", insistiendo en que "no hay nada hecho" y en que "cada voto será fundamental para garantizar que Andalucía siga avanzando por la senda de la estabilidad, la moderación y el progreso".