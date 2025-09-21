Reyes asiste a la iniciativa 'Hambre x hambre' en apoyo y solidaridad con Gaza

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha asistido este domingo al desarrollo de la iniciativa 'Hambre x hambre' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha asistido este domingo al desarrollo de la iniciativa 'Hambre x hambre', un ayuno ético de 24 horas en apoyo y solidaridad con Gaza que ha sido promovido por una veintena de colectivos y plataformas de la sociedad civil.

"He querido trasladar todo mi apoyo personal a esta iniciativa que se ha puesto en marcha en Andalucía, en las distintas provincias, de este ayuno colectivo de apoyo al pueblo palestino y fundamentalmente pidiendo la paralización y el cese inmediato de los asesinatos que están sucediendo en la franja de Gaza", ha manifestado Reyes, quien ha compartido su preocupación con activistas como Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, que participa en este ayuno.

Reyes, que ha estado presente en la antigua Iglesia de San Lorenzo de Úbeda, sede de la Fundación Huerta de San Antonio, ha afirmado que "lo que he podido ver aquí es lo que opina la gran mayoría de la ciudadanía de este país y del planeta, viendo las atrocidades y los asesinatos que se están cometiendo día a día".

Según un comunicado de la diputación, la iniciativa 'Hambre x hambre' se ha desarrollado a lo largo de 24 horas, desde el mediodía de ayer sábado hasta el mediodía de este domingo. Este ayuno ético, que ha tenido su principal epicentro en Úbeda, se ha trasladado también a otras ciudades como Córdoba, Granada o Málaga.

La Fundación Huerta de San Antonio ha sido una de las entidades promotoras de esta actividad junto a la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores; Encierros contra el genocidio en Gaza; International Human Rigths Fundation; Iniciativa Quesadeña por Gaza (Global Movement To Gaza); Por la vida en Palestina; Plataforma Jaén con Palestina; Activistas por Palestina de Córdoba; Colectivo Poniente de Granada por Palestina; Granada por la Paz (Health Workers 4 Palestine); Colectivo de Los Pedroches por Palestina; Amigos de Palestina en Rus (Jaén); Grupo La Paz (Torredonjimeno); Aturem les Guerres (Cataluña); Asociación Internacional Humanismo Solidario; Rainbow Warriors 3.5; Club de Málaga para la UNESCO; Educación, Cultura y Paz y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar).