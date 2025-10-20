Reyes defiende el "papel fundamental" de las diputaciones, sobre todo para los municipios más pequeños

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido el "papel fundamental" que juegan las diputaciones, sobre para los municipios más pequeños. Así lo ha manifestado después de que el Palacio Provincial de la Diputación haya acogido este lunes una reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Somos fundamentales en un país como el nuestro, especialmente para los pequeños y medianos municipios, ya que las economías de escala que vamos aplicando permiten ayudar y colaborar con las localidades de menor población", ha dicho Reyes.

El presidente de la Diputación de Jaén ha comparecido en una rueda de prensa en la que también han intervenido la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y los presidentes de las diputaciones de Almería y Sevilla, Javier Aureliano García y Javier Fernández, presidente y vicepresidente a su vez de esta comisión.

En esta comparecencia, el máximo responsable de la Administración provincial jiennense ha agradecido a los responsables de este órgano de la FEMP que "hayan elegido la ciudad de Jaén para celebrar esta reunión de la comisión, que es una de las más importantes de la FEMP y que desde el año 2016 viene recorriendo distintos territorios de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país".

En este encuentro de responsables de administraciones provinciales de todo el país se han abordado numerosos asuntos, entre los que Reyes ha resaltado temas como "la extinción de incendios, la Ley de Bienestar Animal y también hemos hablado del reto demográfico, que ha sido la cuestión en la cual no hemos alargado más".

"Muchas veces hablamos y nos echamos a nuestras propias espaldas competencias que no son nuestras, responsabilidades a las que es imposible dar respuesta desde las administraciones provinciales, dado el presupuesto con el que contamos", ha apuntado Reyes. Es por eso por lo que otro de los temas que se han tratado en este encuentro haya sido el de acometer una reforma de la financiación local, que no se ha actualizado desde el año 2002.

Pese a esta necesidad de contar con más recursos económicos, puesta de manifiesto en este foro, el presidente de la Diputación de Jaén considera que las administraciones provinciales "son un ejemplo claro de buena gestión, de capacidad de llegar hasta el último rincón de nuestros municipios, tal y como se ha demostrado con la gestión de los fondos europeos".

En este sentido ha concluido asegurando que "si no fuera por las diputaciones provinciales, esos fondos europeos, los Next Generation o ahora los fondos EDIL, difícilmente podrían llegar hasta el más pequeño de los municipios de nuestra provincia".