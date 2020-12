Reyes destaca el apoyo del IEG a pintura y creadores a través de certámenes como el 'Emilio Ollero'

JAÉN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha entregado este jueves los galardones del XXXIV Premio de Pintura 'Emilio Ollero' que organiza el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la administración provincial y cuyo primer premio ha sido para el sevillano Jorge Gallego por la obra 'Huecos del hombre'.

En este acto, Reyes ha puesto de relieve el apoyo de este organismo autónomo de la Diputación a la pintura y a los creadores a través de la organización de actividades como este certamen. "En la situación actual, es necesario apoyar al sector de la cultura y a través de actividades como esta queremos respaldar a una parte de la cultura tan importante como es la pintura y sus creadores", ha destacado.

En este sentido, el presidente de la corporación provincial --que ha estado acompañado en este evento por el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, y por la consejera directora de este organismo, Adela Tarifa-- ha hecho hincapié en el esfuerzo que está realizando la Diputación para apoyar la cultura jiennense y dar continuidad a proyectos culturales, a pesar de la situación actual derivada de la crisis sanitaria por el covid-19.

"No podemos permitir que la cultura vuelva a ser uno de los sectores más olvidados y afectados por la crisis", por lo que desde la administración provincial "estamos realizando un gran esfuerzo para reinventarnos, para lo cual hemos tenido que readaptar y reprogramar las distintas iniciativas previstas", ha señalado Reyes, para remarcar que "aunque en la Diputación tenemos un presupuesto modesto, somos conscientes de que había que respaldar al mundo de la cultura".

En esta línea, ha enfatizado que "el dinero destinado a esta materia no es un gasto, sino una inversión, porque apoyamos a los creadores, que también generan riqueza y empleo en nuestra provincia".

Asimismo, el presidente del ente supramunicipal ha subrayado la trayectoria y el prestigio de este certamen pictórico, dotado con un total de 19.000 euros y que "es un premio valorado, admirado y respetado en nuestra provincia y fuera de nuestras fronteras", además de que "estimula la creación pictórica, con la que estamos generando una importante colección para conocer el arte contemporáneo de las últimas décadas".

El artista sevillano Jorge Gallego García ha sido el vencedor de esta trigésimo cuarta edición del Premio de Pintura 'Emilio Ollero' con su obra 'Huecos del hombre', por la que ha obtenido los 10.000 euros correspondientes al primer galardón de este certamen. El Premio Jóvenes Talentos Andaluces, dotado con 5.000 euros, ha sido para el jiennense Francisco Carrillo por 'Fantasía de un gentil niño', mientras que el granadino Bernardino Sánchez y el cordobés Rafael Cervantes --que no ha podido asistir a este acto-- han recibido sendos accésits dotados con 2.000 euros por sus respectivas obras, tituladas 'In God we trust' y 'The last portrait 1'.

El jurado de esta edición del Premio 'Emilio Ollero' ha estado presidido por la vicepresidenta primera y responsable del IEG, Francisca Medina, e integrado por la consejera directora del IEG, Adela Tarifa; el gerente de este organismo autónomo de la Diputación, Salvador Contreras; los consejeros de número Pedro Galera y Miguel Viribay; Gabriel Ureña, doctor en Historia del Arte; y Juan Antonio Díaz López, profesor de la Universidad de Granada y artista plástico.

Tras la entrega de los galardones de la XXXIV edición de este premio pictórico se ha inaugurado la tradicional exposición con las mejores obras de este certamen, compuesta por 30 cuadros que han sido seleccionados entre los 38 trabajos procedentes de 15 provincias españolas que se han presentado a este concurso. Esta muestra se podrá visitar en las Salas Provinciales de Exposiciones del Palacio Provincial hasta el próximo 18 de enero.