Reyes felicita al Tecnigen Linares de tenis de mesa y al Jaén de baloncesto por sus ascensos de categoría

Encuentro con el Jaén Paraíso Interior FS Baloncesto - DIPUTACIÓN

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha felicitado al Tecnigen Linares de tenis de mesa y al Jaén Paraíso Interior FS de baloncesto por sus recientes ascensos de categoría a la Superliga y a la Segunda FEB, respectivamente.

Reyes ha trasladado personalmente esta felicitación a ambos equipos con motivo de las reuniones mantenidas en el Palacio Provincial con jugadores, técnicos y directivos de estos clubes que cuentan con el patrocinio de la Administración provincial.

El presidente de la Diputación se ha mostrado "encantado de recibir al equipo masculino del Club de Tenis de Mesa de Linares", que ha dado "una gran alegría este año ascendiendo a la Superdivisión del tenis de mesa español".

"Un año después de su descenso, han vuelto a recuperar la categoría que merece este club por el esfuerzo, por el trabajo, por el compromiso y por la afición que el tenis de mesa tiene en Linares", ha señalado Reyes, que se ha referido al patrocinio de la Diputación a través de la marca Jaén Paraíso Interior, "una marca de la provincia que conseguimos promocionarla por todo el territorio español y también por Europa a través de los equipos masculino y femenino de este club linarense".

En esta reunión han participado el presidente de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, Esteban Rodríguez, el vicepresidente del Club de Tenis de Mesa de Linares, José Robles, y los jugadores Israel Rodríguez, Ángel Rodríguez y Carlos Caballero, que como abanderados de la primera plantilla han hecho balance de esta temporada y de los objetivos de la próxima campaña.

"Ha sido una temporada bastante larga pero muy productiva, porque hemos conseguido 25 victorias de 25 posibles. Desde el principio teníamos el objetivo de volver a Superdivisión y lo hemos conseguido con creces", ha dicho Robles. De cara a la próxima campaña, el objetivo es mantener la categoría, aunque "viendo el potencial del equipo nos gustaría jugar en Europa como el equipo femenino".

Posteriormente, el presidente de la Diputación ha mantenido una reunión con los jugadores, cuerpo técnico y directiva del Jaén Paraíso Interior FS Baloncesto, en la que también ha participado el director general adjunto de la Caja Rural de Jaén, Álvaro Martínez.

"Jaén está de moda, da igual el deporte que nos pongan por delante", ha dicho reyes, que ha añadido que la sección de baloncesto ha ascendido a la Segunda FEB, lo que supone "una buena noticia para el baloncesto provincial" y va a servir para seguir impulsando "la marca Jaén Paraíso Interior desde el punto de vista de la promoción".

Por su parte, el director general adjunto de la Caja Rural de Jaén, Álvaro Martínez, ha transmitido la enhorabuena al club amarillo por los éxitos cosechados y ha justificado el apoyo de la entidad financiera al equipo en los valores que transmite.

"Es verdad que el deporte este año en Jaén nos ha dado mucha alegría y creo que esto es positivo para la provincia porque la dinamiza, por lo que estamos encantados de poder participar en todo este tipo de proyectos", ha afirmado Martínez.

Por último, el presidente del club, Germán Aguayo, ha recordado que hace tres temporadas surgió la idea de crear esta sección de baloncesto y ahora, "después de mucho trabajo y esfuerzo, y con el apoyo de la Diputación, de Caja Rural de Jaén y del resto de patrocinadores, se ha conseguido este ascenso de categoría".