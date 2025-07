Reyes traslada a Moreno "el sentimiento de agravio" de la provincia de Jaén

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido este viernes en el Palacio de San Telmo de Sevilla una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que le ha trasladado el "sentimiento de agravio de colectivos, entidades y asociaciones de la provincia de Jaén".

"Por encima de Écija y por encima de Antequera también hay Andalucía y, especialmente, desde Marmolejo hasta Despeñaperros", ha dicho Reyes, que ha planteado hasta 47 reivindicaciones y propuestas. "Nos sentimos agraviados en la provincia de Jaén cuando vemos que el tranvía no arranca mientras que se trabaja en el metro nuevo de Granada y se habla de nuevas líneas en Sevilla o Málaga", ha indicado el presidente de la Diputación.

Ha añadido que el agravio también se da cuando "se renuncia a autovías en la provincia de Jaén, cuando no se ha ejecutado ni un solo kilómetro desde el año 2019 en la autovía que une Úbeda con Estepa y, sin embargo, sí vemos que se inauguran tramos en la Autovía de la Almanzora en la provincia de Almería" o cuando, en materia de empleo, "se sacan convocatorias específicas de ayudas a empresas que se instalen en Córdoba, en el entorno del Colce, y no se hacen convocatorias similares en la provincia de Jaén en torno al Cetedex, ese importante centro militar que se está construyendo".

Otros agravios citados por Reyes son los producidos en las convocatorias de los decretos de sequía. "En la provincia de Jaén, en los tres primeros decretos de sequía, no se sacó ni una sola convocatoria, ni una sola ayuda, y sí se hizo para el resto de provincias andaluzas".

En este asunto, el presidente de la Diputación ha matizado que "aunque es verdad que la cuenca del Guadalquivir es estatal, también sucede en Córdoba y allí sí ha habido un acuerdo con la Diputación Provincial para ejecutar obras por más de 14 millones de euros en la comarca de Los Pedroches".

En el encuentro, Reyes ha reclamado "el mismo trato que está teniendo el Gobierno de España con la provincia jiennense" y que sí ha dado una "respuesta favorable a proyectos que han estado durante muchos años anclados en la provincia jiennense".

Al respecto, se ha referido a proyectos "tan importantes" como las conexiones de Jaén con Madrid y Sevilla por ferrocarril, porque "no se puede tardar cuatro horas en hacer 300 kilómetros", según ha evidenciado Reyes; iniciativas "en torno al abastecimiento de agua potable, al desierto eléctrico que hay en algunas zonas de la provincia o reivindicaciones como la reapertura de la academia de la Guardia Civil de Úbeda".

En todos estos temas, el presidente de la Diputación ha subrayado que "ha habido respuesta por parte del Gobierno central y esta reunión era para plantearle al presidente de la Junta algunas cuestiones fundamentales para nuestra tierra" en las que "no se avanza, e incluso se han dado retrocesos importantes".

Reyes ha desgranado "pasos atrás que se están dando en servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación o la dependencia". Profundizando en estas materias, ha puesto de relieve que "cómo hospitales de alta resolución que se abrieron en su día con el objetivo de acercar los especialistas a menos de treinta minutos del lugar de residencia de cada vecino, pues desgraciadamente están cerrando especialidades o quedando muy pocas consultas en estos centros hospitalarios".

En este contexto sanitario, Reyes ha mencionado lo que está sucediendo con el consultorio de Cazorla, "en el que los vecinos tienen que hacer más de dos kilómetros y medio poniendo en riesgo su propia integridad para ir al centro hospitalario de alta resolución, donde se ha ubicado el nuevo centro de salud". Para solventar este problema, el presidente de la Diputación le ha "insistido" a Moreno en "la necesidad de que este centro se tiene que construir en el municipio de Cazorla, que es la demanda de la ciudadanía".

Otra de las cuestiones que ha abordado Reyes en este encuentro ha sido la situación en la que se encuentra la educación, "con el cierre de seis colegios en la provincia de Jaén, con 250 unidades menos y la necesidad de reducir la ratio, tal y como están planteando los sindicatos educativos en nuestra provincia, entre otros motivos, por la incorporación a las aulas de niños inmigrantes que también engrosan esas listas en los colegios y que, por las dificultades del lenguaje, también tienen más difícil acceder a la educación si la ratio no se baja".

En lo concerniente a la dependencia, el presidente de la Diputación jiennense ha reiterado "la necesidad de reducir las listas de espera" y ha puesto de manifiesto "lo que están soportando las trabajadoras de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial en los municipios de menos de 20.000 habitantes". A su juicio, "las trabajadoras sociales deben saber en qué situación se encuentran los expedientes, porque son las que soportan el acoso en algunos casos y la reivindicación de los usuarios que reclaman legítimamente esa ayuda de la dependencia".

Otro de los asuntos en los que más ha incidido Reyes ha sido en el de las infraestructuras, "en las que no se ha avanzado en los años de Moreno Bonilla al frente de la Junta". Entre otros, ha aludido a "lo que está sucediendo con el tranvía", respecto a que "es muy difícil explicar cómo toda la obra se ejecutó en 22 meses y después de seis años y medio de gobierno, no se ha podido hacer absolutamente nada para que el tranvía ande".

En este ámbito, también ha tachado de "injusto" que "se renuncie a la autovía entre Torredonjimeno y El Carpio y entre Jaén y Andújar por Fuerte del Rey, que formaba parte de su programa electoral". Sobre este tema, ha mostrado su decepción porque "se han hecho obras que, lejos de mejorar, lo que hacen es ampliar el tiempo de traslado desde Torredonjimeno a El Carpio o de Jaén a Andújar".

En esta materia, Reyes también le ha planteado al presidente de la Junta que "hubo un compromiso y un acuerdo del Parlamento de Andalucía para hacer un estudio informativo de viabilidad sobre la conexión de Jaén con Granada a través del ferrocarril del que no se ha hecho nada, a pesar de que fue un acuerdo de todo el Parlamento andaluz".

Reyes ha resaltado que los principales asuntos que he abordado con el presidente de la Junta, son fruto de lo que colectivos, asociaciones, entidades, sindicatos, alcaldes y alcaldesas trasladan a la Diputación Provincial. Por eso, lo mismo que lo hizo antes con el Gobierno de España, también lo he hecho con el presidente de la Junta de Andalucía" y que no es otra cosa que darle traslado.