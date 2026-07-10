Una ruta literaria convierte a Quesada (Jaén) en Jándula tras inspirar 'La Península de las Casas Vacías', de Uclés

Inaguración de la ruta literaria que convierte a Quesada en Jándula tras inspirar 'La península de las casas vacías' - AYUNTAMIENTO DE QUESADA

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad jiennense de Quesada ha estrenado la ruta literaria 'La península de las casas vacías', basada en la novela del escritor ubetense David Uclés. La Diputación de Jaén ha financiado este proyecto que permite al lector recorrer diferentes rincones de Jándula, nombre con el que el autor denomina al municipio quesadeño en uno de los libros más vendidos en España de los últimos años.

Este itinerario incluye un mapa de Jándula con once enclaves donde se puede encontrar un QR con la portada del libro, el nombre de la ruta y una numeración para ir buscándolos por el pueblo en orden. Son once paradas que trasladan a la historia del libro con la voz del autor y el entorno.

A través de este QR, los turistas podrán escuchar un audio con la voz del autor leyendo fragmentos del libro, además de diferentes enclaves singulares que también hacen alusión a esta obra, como una silla monumental o la tumba del protagonista, Odisto Ardolento, entre otros.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto ha participado en la apertura de esta ruta junto con los responsables del Ayuntamiento que son los que han trabajado mano a mano con el propio escritor y la Diputación para que el proyecto saliera adelante.

Fue el propio escritor el que planteó la idea para dar a conocer el pueblo que inspiró su obra y que bautizó como Jándula en una novela sobre la Guerra Civil española, escrita en clave de realismo mágico, y que lleva ya 17 ediciones publicadas y más de 100.000 ejemplares vendidos.

Al proyecto se han sumado la Diputación de Jaén, que ha financiado el proyecto con cerca de 17.000 euros, y el Ayuntamiento de Quesada que es el que ha trabajado sobre el terreno para hacerlo realidad. La idea transmitida por el autor es poder dar a conocer todo el proceso creativo que dio lugar a la novela y hacerlo en Quesada, el lugar que le inspiró.

El Ayuntamiento, la iglesia, el museo, el cementerio, calles o plazas, entre otros, que van a contar con elementos narrativos específicos ya sea un audio, un trazo de libro, o alguna recreación.

Sobre esto último, se ha avanzado que habrá una recreación a tamaño gigante de la silla de la mujer invidente que ve el futuro. También se recreará en el cementerio la tumba de Odisto, uno de los personajes del libro que será tematizada y vinculada al relato de la novela.

La marquesina informativa de la ruta se ha instalado en el Parque de la Tercia, que es la zona de aparcamiento para autocaravanas y autocares. Esa marquesina mostrará la ruta de 'La península de las casas vacías', junto con otras cuatro rutas más de carácter cultural del municipio.

A partir de ahí, el visitante podrá elegir de manera libre por dónde comenzar a recorrer los enclaves que la componen, en su mayoría en el casco urbano, pero otros más alejados como el Santuario de la Virgen de Tíscar, el cortijo o el cementerio.

Del proceso creativo de elaboración de la novela, que se extendió durante más de 15 años, David Uclés conservaba distintas documentaciones que también forman parte de esta ruta ya que ha quedado expuesta en el Museo Zabaleta-Miguel Hernández-Josefina Manresa, donde se ha habilitado un espacio para 'La península de las casas vacías'.