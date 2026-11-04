El sistema de abastecimiento de agua del Condado reducirá costes con cinco instalaciones solares fotovoltaicas

Visita a las obras de una de las instalaciones fotovoltaicas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CHICLANA DE SEGURA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El sistema de abastecimiento de agua del Condado, en la provincia de Jaén, reducirá costes con la implantación de cinco instalaciones solares fotovoltaicas.

Así lo ha indicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, durante la visita que ha realizado a las obras que se ejecutan en diferentes infraestructuras hidráulicas de la citada comarca de El Condado con el objetivo de reducir los costes energéticos y disminuir las emisiones contaminantes.

"La actuación consiste en la implantación de cinco instalaciones solares fotovoltaicas que van a suministrar electricidad a diferentes infraestructuras hidráulicas del sistema de abastecimiento de agua potable del Condado", ha explicado Hidalgo, que ha estado acompañado por el alcalde de Chiclana de Segura, Santiago Rodríguez.

En concreto, se va a actuar en cuatro estaciones de bombeo de agua potable (EBAP) --las de Castellar, Santisteban del Puerto, Chiclana de Segura y El Dañador-- y también en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del Dañador, donde, "además, se incorporarán baterías de litio para la acumulación de la energía fotovoltaica generada, consiguiendo así una mayor eficiencia energética".

"Estas instalaciones permitirán generar energía, estimamos que en torno a 760 megavatios al año. De esta forma, contaremos con energía eléctrica sostenible, renovable, que va a reducir sustancialmente la dependencia energética de la red convencional, disminuyendo por tanto costes y por supuesto reduciendo las emisiones asociadas al funcionamiento de estas infraestructuras hidráulicas", ha valorado.

La inversión global en esta intervención supera los 526.000 euros, sufragados por la Diputación de Jaén y los fondos Next Generation del Gobierno de España, según ha precisado el responsable de Servicios Municipales.