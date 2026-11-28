Archivo - El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales (c), durante una visita a la fosa el pasado agosto. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos en la fosa 25 del cementerio de Linares (Jaén), ubicada en el patio de San Diego, han permitido exhumar restos de 17 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, además de localizar los de otra persona más.

Así lo ha indicado a Europa Press el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, quien ha explicado que en agosto, cuando ya se habían encontrado nueve individuos represaliados, se paralizó la obra para realizar un estudio se seguridad de este espacio, ya que era necesaria una "excavación con más profundidad".

Finalmente, "el 2 de noviembre se ha podido retomar los trabajos con la apertura y excavación del sondeo arqueológico número 3". "Hasta la fecha, los trabajos han permitido que recuperemos los restos de 17 varones, represaliados, todos ellos con evidencia de muerte violenta", ha afirmado. Estaban en diferentes depósitos o sacas: uno con ocho individuos, otro con dos, un tercero con cuatro y tres individuales.

Las tareas de campo, previstas hasta el 30 de noviembre, "continúan con la excavación de un nuevo depósito en el que hasta el momento ya se han localizado los restos de otro individuo más". Y, paralelamente, se está avanzando en el análisis antropológico de los retos recuperados.

"También de forma complementaria se está avanzando en el proceso, que es lo más importante después de la exhumación, del cotejo genético y en la entrevista con familiares. Actualmente, son 13 las familias que participan en el proceso de búsqueda e identificación, aportando información fundamental, como su propio ADN para tratar de recuperar los restos de sus seres queridos", ha destacado Perales.

En este sentido, ha precisado que el día 30 "se contempla finalizar solo el trabajo de excavación y exhumación previstos en esta campaña", lo que "no quiere decir que no se vaya a realizar una nueva". "Quiero tranquilizar a las familias, sobre todo. La excavación en la fosa 25 del cementerio de Linares no va a finalizar por falta de recursos o falta de tiempo", ha señalado.

Los trabajos que se desarrollan ahora tienen una financiación de 100.000 euros, correspondiente a una ayuda otorgada a la Diputación de Jaén por el Gobierno de España a través del Real Decreto 1179/2024 de subvenciones dirigidas a entidades locales para actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura. Se llevan a cabo con un equipo integrado por un antropólogo forense, un arqueólogo, un historiador y distintas personas de apoyo.

"Era una subvención que iba directamente a los ayuntamientos y que se hacía a través de la Diputación. Esto ha favorecido que la exhumación y la excavación y todo el proceso se haga con naturalidad, ya que Diputación ha sido sensible. No se puede decir así de todos los ayuntamientos", ha declarado.

Al hilo, ha apuntado que no es que el de Linares haya puesto trabas, pero "sí es verdad que no se ha facilitado el trabajo como hubiera sido deseable". Como ejemplo, ha recordado que la Administración provincial ha acondicionado en la antigua iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén "un espacio para custodiar los restos, ya que el Ayuntamiento no ha habilitado espacios".

"Además, en el propio cementerio, para la identificación de los restos y las labores que hacen de investigación, se ha tenido que habilitar el cementerio evangélico, inglés, que es privado, ya que el Ayuntamiento tampoco ha dispuesto de un espacio a Diputación, ni siquiera al arqueólogo y al personal que está ahí trabajando".

En todo caso, el vicepresidente primero ha valorado el desarrollo de estas labores en el patio de San Diego del camposanto linarense en el marco de una necesaria actuación de reparación, justicia y "del reconocimiento al dolor que han pasado estas familias" de víctimas del franquismo.