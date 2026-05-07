Úbeda (Jaén) acoge un encuentro con agencias de viajes y touroperadores centrado en el oleoturismo

Elena Rodríguez y Francisco Javier Lozano en el encuentro profesional sobre oleoturismo. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Úbeda ha acogido este jueves un encuentro profesional centrado en el oleoturismo, en el que se han reunido 25 agencias de viajes y touroperadores de distintos puntos de España y 51 empresas adheridas al club de producto OleotourJaén.

La jornada, celebrada en la Ermita Madre de Dios, ha tenido como objetivo generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la promoción del turismo vinculado al aceite de oliva virgen extra.

La concejala de Turismo, Elena Rodríguez, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, han participando en esta cita, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén, impulsado por la Diputación y financiado con fondos Next Generation EU. Con una inversión de 4,5 millones, busca consolidar la provincia como destino internacional de referencia en oleoturismo.

Han explicado que la acción promocional de este jueves forma parte del programa de actividades del club de producto OleotourJaén, integrado actualmente por más de 150 empresas y concebido como una alianza público-privada destinada a coordinar, fortalecer y comercializar la oferta oleoturística de la provincia.

Al respecto, Lozano ha subrayado la apuesta decidida de la Diputación por profesionalizar y consolidar este segmento turístico. Además, ha destacado el trabajo desarrollado junto al tejido empresarial jiennense mediante acciones formativas, promoción especializada y mejoras en infraestructuras turísticas.

También se ha referido a la diversidad de experiencias que ofrece el oleoturismo jiennense, desde almazaras y cooperativas visitables hasta propuestas ligadas al desayuno molinero, las catas, los museos, centros de interpretación, espacios de bienestar y salud o iniciativas gastronómicas donde el aceite de oliva virgen extra se convierte en el eje central.

Junto a ello, ha recordado algunos de los proyectos estratégicos impulsados dentro del PSTD OleotourJaén, como la futura adecuación y traslado del Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda al edificio del Blanquillo, así como la creación de una red provincial de miradores al mar de olivos que permitirá generar nuevos espacios paisajísticos e interpretativos para los visitantes.

Igualmente, ha puesto de relieve que la Diputación lidera proyectos nacionales como Oleoturismo España, una red colaborativa que continúa posicionando a Jaén como referente del turismo ligado a la cultura del olivar.

Por su parte, la concejala ha mostrado la satisfacción por acoger esta jornada profesional y ha agradecido a la Administración provincial "el magnífico trabajo" que viene realizando para consolidar un segmento turístico "tan potente e importante" para Úbeda y Jaén.

IDENTIDAD

Al hilo, ha resaltado que el aceite de oliva forma parte de la identidad cultural y gastronómica de Úbeda, ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2003, y ha señalado que la gastronomía es una de las experiencias mejor valoradas por quienes visitan el municipio.

En este sentido, ha hablado de las Jornadas Gastronómicas del Renacimiento, que, durante unos tres meses, constituyen uno de los productos turísticos más reconocidos internacionalmente y un importante escaparate para la promoción de los aceites de oliva virgen extra de la provincia.

Rodríguez ha aportado, además, datos que reflejan el creciente interés por el oleoturismo en la ciudad: el 25 por cieno de los visitantes incorpora experiencias relacionadas con el aceite de oliva en su agenda turística; el 90 por ciento valora muy positivamente la calidad de los AOVE ubetenses y que el 64 por ciento asegura haber realizado o tener previsto alguna cata durante su estancia.

Por último, ha valorado el trabajo del Ayuntamiento en materia de modernización turística y digitalización del destino. Ha precisado que Úbeda forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y que cuenta con el Centro de Interpretación Olivar y Aceite como uno de los grandes referentes provinciales en la promoción de la cultura del olivar.