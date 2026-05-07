Vox señala la "importancia" de "priorizar las tradiciones" durante una ofrenda floral en El Rocío

Representantes de Vox acompaña a la Asociación de Amas de Casa a una ofrenda floral a la Virgen del Rocío. - VOX

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La número dos de Vox por Huelva al las elecciones andaluzas, María Eiberle, y la número cuatro, Ana Díaz Cano, han acompañado este jueves a las asociaciones de amas de casa en la ofrenda floral a la Virgen del Rocío junto a miembros de Vox Huelva, donde han señalado la "importancia" de "priorizar las tradiciones" de la provincia.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Eiberle ha subrayado que han acudido con "una gran ilusión y entusiasmo", porque Vox "protege y defiende las tradiciones". "Son el alma de nuestra tierra y nuestra identidad, que debe prevalecer y transmitirse a quienes vienen detrás", ha señalado junto a la puerta de la ermita.

Según ha destacado la candidata, "es un orgullo pisar estas arenas y entrar en esta ermita, que recoge miles de plegarias y agradecimientos, porque El Rocío no es solo una fiesta: es fe y tradición". "Y debemos protegerlo frente a quienes quieren borrarlo o infravalorarlo", ha continuado.

De este modo, Eiberle ha insistido en la "necesidad" de "priorizar la cultura y la tradiciones". En este sentido, ha señalado que "hay mucha gente que siente miedo a perder su identidad, y hoy es un día para mostrar apoyo a la cultura onubense y demostrar, una vez más, que la prioridad nacional es necesaria".