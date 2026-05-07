Maíllo propone a los rectores aprobar un nuevo acuerdo de financiación para "poner el contador de la deuda a cero"

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto con el rector de UPO, Paco Oliva; el de la Universidad de Córdoba, Manolo Torralbo; el de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; y el de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha mantenido este jueves un encuentro de trabajo con rectores de universidades públicas andaluzas para abordar la situación financiera del sistema universitario y compartir propuestas dirigidas a reforzar la educación superior pública en Andalucía.

Según ha indicado la coalición en una nota, en dicha reunión han participado el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Paco Oliva; el rector de la Universidad de Córdoba, Manolo Torralbo; el de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; y el de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.

Durante el encuentro, Maíllo ha criticado la gestión de Moreno por "debilitar deliberadamente la universidad pública para favorecer el negocio de las universidades privadas". "El modelo del PP es muy claro: quien pueda pagar, que estudie. Nosotros defendemos que la educación superior es un derecho, no un privilegio", ha señalado.

El candidato de la coalición ha asegurado que la universidad pública "es una herramienta fundamental para garantizar igualdad de oportunidades, pero también para modernizar el modelo productivo andaluz y generar empleo cualificado".

Maíllo se ha comprometido a derogar la actual ley andaluza de universidades, que la coalición considera "insuficiente para garantizar el fortalecimiento del sistema público". Asimismo, ha propuesto un nuevo acuerdo de financiación con las universidades públicas andaluzas que garantice "recursos suficientes y estables", además de "poner a cero el contador de deuda" acumulada en los últimos años.

Por último, Por Andalucía ha planteado "endurecer" las condiciones para la creación de nuevas universidades privadas, elevando los requisitos de calidad, transparencia y actividad investigadora para evitar que la educación superior "se convierta en un negocio".

