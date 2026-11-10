Valdepeñas de Jaén celebrará este fin de semana la XXIII Fiesta de la Matanza

Presentación de la XXIII Fiesta de la Matanza de Valdepeñas de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Valdepeñas de Jaén acogerá el próximo fin de semana la XXIII Fiesta de la Matanza, una iniciativa promovida por la Cofradía Gastronómica El Dornillo con el objetivo de mantener vivas y difundir las costumbres vinculadas a esta práctica tradicional, además de degustar productos locales.

El presidente de la citada entidad, Juan Infante; la alcaldesa valdepeñera, Laura Nieto, y la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, han participado este martes en la presentación de esta cita.

"Es una manera de mantener viva nuestra historia, costumbres e identidad como pueblo", ha destacado Martínez. En esta línea, ha señalado el valor de este evento que "aúna tradición, sabor y convivencia y que, durante dos jornadas, permite conocer de primera mano las costumbres vinculadas a la matanza tradicional, degustar productos locales y disfrutar de un ambiente festivo que reúne a vecinos y visitantes en torno a la mesa".

Asimismo, ha puesto de relieve la labor de la Cofradía Gastronómica El Dornillo, "que lleva más de dos décadas trabajando con ilusión, compromiso y una enorme generosidad para mantener vivas las tradiciones, el patrimonio gastronómico y la cultura vinculada a la matanza tradicional".

Por su parte, la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén ha resaltado la implicación de los distintos colectivos locales en esta celebración. "La Fiesta de la Matanza refleja la unión de todo un pueblo en torno a esta tradición, gracias a la participación de las asociaciones tanto en la animación de la jornada como en la elaboración de las tapas que se ofrecerán gratuitamente durante la muestra gastronómica", ha afirmado.

La programación arrancará el próximo viernes con la tradicional Ruta de la Tapa, que alcanza su décima edición. El sábado tendrá lugar una muestra gastronómica en la que los asistentes podrán degustar distintas tapas elaboradas con productos locales. Esta jornada incluirá también el I Encuentro de Cofradías Gastronómicas de la Eurorregión, que reunirá a cerca de una veintena de colectivos de Portugal y Andalucía.

El domingo, 15 de noviembre, está previsto el XIV Pregón de la Matanza, que pronunciará el artista José Ruiz. Durante esta jornada se entregarán también los Premios Embajadores del AOVE de Andalucía, que han recaído en la Asociación 'Mujeres Almas de Olivo' y en el empresario Ángel Álvarez. Además, tendrá lugar la investidura de nuevos cofrades y la entrega de la Medalla de Oro El Dornillo, que este año recibirá 'Diario Jaén'.

La programación concluirá con el hermanamiento entre las cofradías gastronómicas El Dornillo y la portuguesa Serra do Calderão. Le seguirá el tradicional desfile y almuerzo, que contará con las actuaciones del grupo de baile del Centro de Participación Activa de Mayores de Valdepeñas de Jaén y de la charanga Dando la Nota.