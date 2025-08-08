El XIII Festival de Ajedrez de la Diputación de Jaén reunirá a cerca de 800 participantes en Mengíbar y Úbeda

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Ajedrez de la Diputación de Jaén llega a su decimotercera edición con la celebración de los Campeonatos de España de Ajedrez --en las categorías Juvenil Sub-18, CE Absoluto Relámpago y CE Absoluto Rápido--, que tendrán como escenario las localidades jiennenses de Mengíbar y Úbeda.

La Administración provincial patrocina estos encuentros deportivos, que organizada la Federación Española de Ajedrez con la colaboración de la delegación jiennense y de los ayuntamientos mengibareño y ubetense.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, que ha participado en la presentación de estas competiciones, ha resaltado la apuesta que la Administración provincial hace por el ajedrez, "nuestro paraíso interior es todo un referente para la celebración de eventos deportivos, que suponen un importante retorno para nuestros municipios".

En esta línea, Medina ha valorado la "implicación y apuesta de la Federación Española de Ajedrez para la celebración de estos campeonatos nacionales en nuestra tierra, así como el esfuerzo y colaboración de los ayuntamientos de Mengíbar y Úbeda para la difusión de este deporte, que destaca por llevar consigo una serie de valores".

Por su parte, el concejal de Deportes de Mengíbar, Diego Galindo, ha puesto de relieve el apoyo económico de la Administración provincial, "ya que gracias a esta institución pueden celebrarse eventos de este tipo que ponen en valor el deporte en los municipios de menos de 20.000 habitantes".

De igual forma, el primer teniente de alcalde de Úbeda, Javier Gálvez, ha incidido en el trabajo que desarrollan los clubes locales, "ya que favorecen la práctica e iniciación de los menores al deporte, y en este caso en el mundo del ajedrez, que incide de manera importante en el desarrollo de sus vidas".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Echagüen, que ha desgranado el contenido de las competiciones nacionales previstas en esta nueva edición enmarcadas en el Festival de Ajedrez de la Diputación 2025, ha señalado que "entre las dos localidades se espera una participación de unas 800 personas aproximadamente entre jugadores y acompañantes".

"Entre Mengíbar y Úbeda se contarán con cinco eventos entre los tres Campeonatos de España y dos exhibiciones simultáneas que tendrán lugar en septiembre en la ciudad ubetense", ha señalado Ochoa de Echagüen durante su intervención, en la que además ha puesto el acento en la importante repercusión económica y mediática que tiene estos encuentros deportivos en los que tomarán parte jugadores de primer nivel como Javier Habans, Diego Macías o Lorenzo Perea, entre otros.

Los días 15 y 16 de agosto, Mengíbar será escenario de la primera cita de este Festival de Ajedrez de 2025 de Diputación con la celebración del Campeonato de España en las modalidades CE Absoluto Ajedrez Relámpago y CE Absoluto Ajedrez Rápido.

Posteriormente, le tocará el turno a la ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, que acogerá la celebración del Campeonato de España Juvenil Sub-18 del 23 al 28 de agosto. De igual forma, en Úbeda está prevista la celebración en septiembre de un encuentro con la Selección Española Femenina de Ajedrez y un torneo escolar enfocado a la promoción de este deporte entre los más jóvenes.