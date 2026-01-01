El 112 gestiona 140 incidencias en la provincia de Jaén entre fin de año y el inicio de 2026, un 22,8% interanual más

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de 2024 en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias 112 en Jaén. - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de Emergencias 112 ha coordinado 140 emergencias en la provincia de Jaén en la transición entre el último día de 2025 y el inicio del nuevo año, en el período comprendido entre las 15:00 horas del día 31 y las 06:00 de este 1 de enero.

Se trata de un 22,8% más que el año pasado, cuando fueron 114 las incidencias coordinadas por este servicio de gestión de urgencia y emergencia, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, según una nota de este organismo.

Los avisos más numerosos al Teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (76) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (31); le siguen las incidencias de tráfico (11), los incendios (7) y los accidentes de circulación (5).

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

En el desglose de los datos por provincias, Jaén aparece la última con las 140 incidencias atendidas, precedida por Córdoba (143) y Huelva (141). En el recuento por capitales de provincia, también Jaén ha sido la última con 22 atenciones, antecedida por Almería (35) y Cádiz (26).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 00:00 horas y la 01:00 horas, momento en que cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

Este 1 de enero se ha cumplido el primer año desde la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La atención a los usuarios se ofrece en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español, para garantizar así la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.

La ciudadanía puede recurrir a este teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.