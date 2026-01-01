El 112 gestiona 258 incidencias en Granada entre Nochevieja y el inicio de año, con un 46% de sanitarias

Archivo - Imagen de archivo de la sala coordinadora del Teléfono 112 en Granada. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha coordinado 258 emergencias en la provincia de Granada durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo en Andalucía, en el periodo comprendido entre las 15:00 horas del día 31 hasta las 06:00 horas de este día 1. Se trata de una cifra prácticamente similar a la del año anterior, cuando fueron 250 las incidencias que gestionó el servicio de emergencias andaluz.

Los avisos más numerosos al Teléfono 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, han sido los relacionados con asistencias sanitarias (119) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (62); le siguen las incidencias de tráfico (19), las relacionadas con animales (15), los incendios (11) y los accidentes de circulación (8), según una nota de este servicio.

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Granada se ha situado como la cuarta provincia andaluza por volumen de incidencias tras Sevilla (537), Málaga (507), y Cádiz (266). En el caso de las capitales de provincia Granada, con 78, ha sido la tercera en volumen de gestiones tras Sevilla (260) y Málaga (182).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 00:00 horas y la 01:00 horas, momento en que cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

Este 1 de enero se ha cumplido el primer año desde la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La atención a los usuarios se ofrece en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español, para garantizar así la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.

La ciudadanía puede recurrir a este teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.