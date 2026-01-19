El 112 pide evitar la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "No se ha pedido colaboración ciudadana allí"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa a los medios sobre la situación de emergencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz - Francisco J. Olmo - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha pedido a los ciudadanos evitar la zona del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que ha ocasionado al menos 21 muertos y más de 70 heridos y ha precisado que "no se ha pedido colaboración ciudadana en la zona".

En un mensaje publicado sobre las 00.30 horas de este lunes 19 de enero en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el 112 Andalucía recuerda en primer lugar que "los servicios de emergencia son los únicos autorizados a estar en la zona del accidente ferroviario de Adamuz".

Acto seguido el 112 aclara que "no se ha pedido colaboración ciudadana para actuar en la zona" y, en consecuencia, pide a los ciudadanos "evitarla para garantizar el tránsito de los vehículos de emergencia".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, también ha pedido a los ciudadanos no acudir a las urgencias de los hospitales implicados en la atención a los heridos en el descarrilamiento.

En declaraciones a los medios desde la propia localidad de Adamuz, a la que se ha desplazado junto a otros miembros del Gobierno andaluz, Sanz ha advertido de que aún queda por delante "una noche muy complicada" y ha aprovechado para pedir "a las personas que no tengan una situación extraordinariamente grave o de máxima urgencia, que, a ser posible, se abstengan en este momento de desplazarse a urgencias" de los hospitales de referencia en la atención a los afectados en el siniestro.