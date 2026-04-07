La Junta casi duplica en mejor valoración al Gobierno y Moreno es el único líder que aprueba en un estudio del CIS

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a María Jesús Montero y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), a su llegada a Adamuz (Córdoba) para interesarse por el accidente ferroviario. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gestión de la Junta de Andalucía es valorada de forma positiva por un porcentaje de andaluces que casi duplica al que opina lo mismo sobre el Gobierno de España, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este martes, 7 de abril, que recoge igualmente que el presidente del Ejecutivo andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, es el único líder político de esta comunidad que aprueba en valoración ciudadana con una calificación media superior a 5 puntos.

Son datos incluidos en el avance de resultados de un estudio titulado 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', consultado por Europa Press y elaborado por el CIS en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza a partir de 6.016 entrevistas realizadas entre población residente en la región mayor de edad entre los pasados días 12 y 26 de marzo.

El estudio incluye datos a nivel andaluz y por cada una de las ocho provincias, y en clave regional refleja, entre otras cuestiones, que un 40,2% de encuestados valora "en términos generales" como 'muy buena' (10,4%) o 'buena' (29,8%) la gestión que "en su conjunto ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno de Andalucía", frente a un 25,8% que la considera 'mala' (14,5%) o 'muy mala' (11,3%).

La gestión del Gobierno de España, en cambio, es valorada como 'muy buena' (5,8%) o 'buena' (17,5%) por un 23,3% de los andaluces, mientras que un 49,6% la juzga 'mala' (14,7%) o 'muy mala' (34,9%).

De igual modo, el estudio pregunta por "la gestión del Gobierno de Andalucía respecto a las inundaciones" del pasado invierno, y al respecto un 59% la considera 'muy buena' (17,8%) o 'buena' (41,2%), mientras que un 12,8% la ve 'mala' (8,6%) o 'muy mala' (4,2%).

Asimismo, un 33,6% de los encuestados ve 'muy buena' (6,3%) o 'buena' (27,3%) la gestión del Gobierno de España respecto a dichas inundaciones, frente al 37,9% que la considera 'mala' (15,6%) o 'muy mala' (22,3%).

VALORACIÓN DE LÍDERES POLÍTICOS

El estudio incluye una serie de preguntas sobre líderes políticos, como la de cómo calificaría "la gestión realizada en particular por el actual presidente Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía". De media, el líder del PP-A obtiene en esa cuestión una calificación media de 5,79 puntos, teniendo en cuenta que una nota de 1 equivale a 'muy mal' y una de 10 a 'muy bien'.

También pide a los encuestados que valore con puntuación de 1 a 10 a los líderes del PP-A, Juanma Moreno; del PSOE-A, María Jesús Montero; de Vox, Manuel Gavira; de IU, Antonio Maíllo --quien además es el candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas--, y de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Juanma Moreno es el único de dichos cinco líderes políticos que aprueba con una nota media de 5,87 puntos, mientras que José Ignacio García es el segundo líder mejor valorado, con 4,82 puntos --si bien un 50,4% de los encuestados declara que no lo conoce--, seguido por Antonio Maíllo (4,73), María Jesús Montero --a quien sólo el 4,8% de encuestados dice no conocer--, con una nota media de 3,93, y Manuel Gavira, que obtiene una calificación de 3,32 puntos.

A la hora de votar en las próximas elecciones andaluzas, un 65 por ciento de los encuestados señala que lo "más importante" para ellos serán "los temas propios de Andalucía", mientras que un 27,5% dice que serán los "temas generales de España".

Además, un 48,6% de encuestados cree que el PP es el partido que en la actualidad "tiene mejor líder en Andalucía", frente al 17,1% que se decanta por el PSOE-A, y un 43,5% ve al PP como el partido "más capacitado para gobernar Andalucía", frente al 24,2% que señala al PSOE-A en ese punto. Asimismo, un 75,7% de los encuestados señala que, "con toda seguridad, irá a votar" en las próximas elecciones andaluzas.

INUNDACIONES Y PROBLEMAS

Por otro lado, un 26,6 por ciento de los andaluces encuestados se ha visto "muy" (8,3%) o "bastante afectado", directa o indirectamente, "por los sucesivos temporales e inundaciones que han azotado Andalucía en las últimas semanas", y un 66,3% piensa que "el aumento del número o intensidad de las inundaciones es un fenómeno relacionado con el cambio climático".

Además, un 47,6% cree que Andalucía está "poco preparada" para "hacer frente a estos tipos de temporales e inundaciones", por un 23,7% que la ve "bastante preparada", y un 48,4% considera que "la coordinación entre los distintos niveles de gobierno --ayuntamientos, Comunidad autónoma y Gobierno central--" ha sido "muy adecuada" (13,5%) o "bastante adecuada" (34,9%) para "hacer frente a las consecuencias de las inundaciones" referidas, por un 43,2% que la considera "poco" (31,7%) o "nada adecuada" (11,5%).

Finalmente, el estudio también pregunta por los problemas que existen en Andalucía, y al respecto, y en "respuesta espontánea", un 24,8% de encuestados señala la sanidad como el primer problema que se da actualmente en la región, seguido del paro (13,7%) y la vivienda, a la que apunta el 11,7% como principal problema.