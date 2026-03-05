La 26 Comida Benéfica de la Fundación Bangassou financiará desde Córdoba una escuela en República Centroafricana

(Desde Izda.) Juan José Aguirre, Nicolás De Bari Y Miguel Aguirre, En La Presentación De La 26 Comida Benéfica De La Fundación Bangassou, En El Círculo De La Amistad De Córdoba. - FUNDACIÓN BANGASSOU

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 26 edición de la Comida Benéfica de la Fundación Bangassou, que se celebrará en el Círculo de la Amistad de Córdoba el próximo día 14 del presente mes de marzo tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de una escuela de Primaria en la Diócesis de Bangassou, a cuyo frente está el cordobés Juan José Aguirre, en la República Centroafricana.

Así lo han dado a conocer este jueves, en la presentación del evento, el propio obispo de Bangassou, Juan José Aguirre; el presidente del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, Nicolás de Bari, y el presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre, destacando que este acto benéfico anual, que empezó como una reunión de amigos y familiares del obispo Aguirre, "se ha convertido ya en un fenómeno social", con personas y de otros muchos lugares que acuden para colaborar con la Fundación Bangassou y con los proyectos de la Diócesis de Bangassou".

Tanto es así, que este año "se han desbordado todas las previsiones imaginables y ya a mediados del pasado febrero, un mes antes de la comida, se había completado prácticamente el aforo del Real Círculo de la Amistad" y ha sido preciso decir "a mucha gente que ya no había mesas ni sitios disponibles" para asistir a la Comida Benéfica, que comenzará a las 14,00 horas el mencionado 14 de marzo.

En la Fundación Bangassou esperan contar con "la comprensión de todas estas personas y que, si en su ánimo está el ayudar a los proyectos de la Fundación Bangassou, lo hagan aportando su granito de arena en la fila 0 que hay abierta en la cuenta de la Fundación o a través del Bizum 01655".

El acto benéfico, que presidirá el obispo Juan José Aguirre y al que también asistirá el obispo coadjutor de la Diócesis de Bangassou, Aurelio Gazzera, además de la comida, también incluye el sorteo de regalos donados por numerosas empresas y la actuación el grupo de versiones Trueno Azul, que amenizará junto al DJ de Katmusic la tarde-noche, en la que está prevista también una recena.

El proyecto al que este año se quiere financiar desde la Fundación Bangassou es el ya indicado de la construcción de una escuela de Primaria. El proyecto del año pasado, la puesta en marcha de un taller de fabricación de jabón para mujeres en Bakouma, se pudo financiar en su totalidad gracias a lo conseguido con la comida solidaria de 2025.