El 35 Parapanda Folk reunirá en Íllora (Granada) a grandes nombres del folk, el flamenco y las músicas tradicionales

Presentación de la 35 edición Parapanda Folk. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 35 edición del Parapanda Folk volverá a convertir al municipio de Íllora (Granada), del 27 de julio al 2 de agosto, en un punto de encuentro para la cultura y la tradición.

El anfiteatro Enrique Morente acogerá una programación gratuita que reunirá durante siete días a artistas y formaciones nacionales en un recorrido por el folk, el flamenco, las músicas mediterráneas y las propuestas de fusión.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado durante la presentación que "Parapanda Folk es un espacio de encuentro entre culturas, generaciones y tradiciones que contribuye a preservar nuestro patrimonio inmaterial y a proyectar la riqueza cultural de la provincia".

En esta nueva edición, el certamen mantiene su apuesta por la diversidad estilística y el diálogo entre culturas con un cartel integrado por nombres de referencia como Luar Na Lubre, Acetre, Javier Paxariño, La Banda Morisca, Lourdes Pastor, Omayra Arroyo o Climent y Ballarín Quinteto.

Todos los conciertos comenzarán a las 22,00 horas, con apertura de puertas a las 20,00 horas, y el acceso será libre hasta completar el aforo.

La edición de 2026 tendrá además un marcado carácter emotivo al estar dedicada a la memoria de Juan Pérez, gestor cultural estrechamente vinculado a la historia del Parapanda Folk y figura fundamental en la consolidación del festival, fallecido este año.

La programación arrancará el lunes 27 de julio con una noche dedicada a la música tradicional granadina, protagonizada por el Taller Municipal de Íllora 'Parapanda Suena' y el grupo Melaza.

Un día después, el martes 28, será el turno de las formaciones locales con la participación de la Banda de Música Villa de Íllora y la Coral San Rogelio, en una jornada que pondrá en valor el talento cultural del municipio.

El miércoles 29 de julio el protagonismo recaerá en el flamenco con la tradicional cita 'Flamenco a la sombra de Parapanda', que reunirá sobre el escenario a la Compañía de Ramón del Paso, Morenito de Íllora y Mari Paz Lucena.

La programación continuará el jueves 30 con una propuesta de fusión entre diferentes estilos musicales gracias a las actuaciones de Omayra Arroyo y Climent y Ballarín Quinteto.

El viernes 31 de julio llegará una de las jornadas más esperadas con los conciertos del reconocido multiinstrumentista Javier Paxariño y del mítico grupo gallego Luar Na Lubre.

El sábado 1 de agosto compartirán escenario Alicornio y Acetre, dos referentes de la música tradicional de la Península Ibérica, mientras que el domingo 2 de agosto el festival se despedirá con las actuaciones de La Banda Morisca y Lourdes Pastor, poniendo el broche final a una edición que volverá a reunir algunas de las propuestas más destacadas de las músicas de raíz.

Como complemento a la programación musical, el festival acogerá el sábado 1 de agosto la novena edición del Foro Folk Ismael Peña de Patrimonio Cultural Inmaterial, que tendrá lugar en la Sala María Manrique del Museo Municipal de Íllora.

El encuentro estará dedicado íntegramente a la figura del músico, investigador y coleccionista Ismael Peña, reconociendo su labor en la recuperación y difusión de la cultura popular.

La jornada incluirá diversas intervenciones y concluirá con una mesa redonda en la que participarán especialistas, músicos y periodistas culturales para profundizar en su legado y su aportación a las músicas tradicionales.