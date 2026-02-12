El 38 Congreso Nacional OPC Spain coloca a Córdoba como epicentro del sector MICE

Cartel del 38 Congreso Nacional OPC Spain. - OPC DE ESPAÑA

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Profesional de Congresos (OPC) de España celebrará en Córdoba el 38 Congreso Nacional OPC Spain, un evento que reunirá a centenares de profesionales en la principal cita con el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) que se celebra en España.

Según ha informado la organización en una nota, tendrá lugar entre el 18 y el 21 del presente febrero, bajo el título de 'La innovación, palanca de la competitividad del OPC', y acogerá a todos los agentes y operadores implicados en la labor de organización de congresos, reuniones y eventos.

Al respecto, la presidenta de OPC Spain, Matilde Almandoz, ha destacado que esta cita será "una mirada novedosa al sector sin renunciar a la verdadera esencia: rigor, diferenciación, compromiso social y valores". Así, ha argumentado que, de la misma forma que el MICE hace frente a distintos retos económicos y sociales, sucede de igual manera en la celebración de esta trigésima octava edición del Congreso Nacional.

El trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la incertidumbre provocada por las borrascas e inundaciones de los últimos días, que han desalojado a miles de personas en toda la comunidad autónoma andaluza, suponen, según ha señalado, "un desafío más a superar". Pero "este es un sector resiliente y Córdoba un destino que trabaja constantemente en su recuperación, por lo que que el Congreso se celebrará con todas las garantías".

La cita cuenta con el patrocinio principal de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, y tiene "una programación diversa y dinámica, con conferencias, mesas redondas, presencia de socios comerciales o visitas técnicas, con la que todos los asistentes podrán continuar su aprendizaje y establecer contactos dentro de su labor profesional".

Las ponencias y las aportaciones de Andy Stalman, CEO de Totem Branding; Natalia Bayona, de ONU Turismo; Ainhoa Serrano, de Iberia; David Vico, desde la filosofía, y de profesionales del sector con más de 20 años de experiencia en la industria, entre otros, son el indicativo de calidad de un evento que, además, tendrá prácticas de resolución de crisis en vivo o 'workshops' para encontrarse con el MICE andaluz.

El programa está pensado para ofrecer "una visión completa del sector en la actualidad, desde la innovación hasta los retos que también suponen los avances tecnológicos frente a la importancia del factor humano".