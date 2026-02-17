Los 38 vecinos de Santisteban del Puerto (Jaén) llevan una semana desalojados ante la inestabilidad del terreno

Archivo - Vista del municipio de Santisteban del Puerto (Jaén). - AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO - Archivo

SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Los 38 vecinos del Cerro de la Guaría, en Santisteban del Puerto (Jaén), han cumplido ya su primera semana desalojados sin que haya fecha todavía para el regreso a sus casas debido a que se mantiene la inestabilidad del terreno como consecuencia del temporal.

El alcalde de Santisteban el Puerto, Javier López, ha indicado a Europa Press que los técnicos municipales y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GRA) recomiendan mantener las restricciones hasta que el terreno sea estable ya que existe el riesgo de que las casas queden sepultadas si hay deslizamientos o desprendimiento de piedras.

"Nos recomiendan primero estabilizar la zona y después proceder a la limpieza y demás", ha señalado el alcalde, que ha apuntado que ya estaban trabajando en dar solución a esta zona antes de que llegara la cadena de borrascas con los efectos que ha traído consigo.

A finales de noviembre les llegó de la Diputación de Jaén el proyecto para solucionar los problemas de inestabilidad en la ladera de este cerro, pero conlleva una inversión de cerca 700.000 euros. "Para un ayuntamiento como el nuestro con cinco millones de presupuesto anual es una cantidad muy importante", ha dicho el alcalde.

Ha añadido que pese a ello estaban intentando avanzar con remanentes de tesorería, pero llegaron las borrascas. "Aquí es fundamental que se impliquen las administraciones y que nos echen una mano, porque nosotros solos es imposible", ha afirmado el alcalde, que incide en que siguen trabajando para articular las medidas de seguridad que permitan estabilizar la ladera.

La zona afectada por los desalojos es "compleja de toda vida" y su estado ya era "preocupante", pero todo se agravado con la llegada del temporal.

Las personas desalojadas se encuentran con familiares. Pueden ir a a sus casas para coger enseres, pero "entrar y salir", no pueden permanecer en ellas porque el riesgo es "alto".

El Gobierno de España ha limitado el precio de los alojamientos en municipios españoles con más de diez personas desalojadas, lo que en la provincia de Jaén afecta a Santisteban del Puerto y a Cazorla (Jaén). No obstante, López ha detallado que en el municipio apenas hay alojamientos y los que hay tenían reservas comprometidas por lo que no podían afrontar acogimientos de larga estancia.

"En Santisteban no tenemos alojamientos para tanta gente y los que hay tienen comprometidas muchas fechas y no se podían comprometer a darnos el servicio", ha explicado el alcalde, que incluso lo intentó con hoteles de pueblos vecinos, pero al final no fue posible.

En el caso de Cazorla, el otro municipio jiennense con el precio de los alojamientos limitado, el alcalde, José Luis Olivares, ha mostrado su preocupación hacia las familias afectadas. Actualmente hay trece familias, un total de diecinueve personas, que permanecen desalojadas de sus viviendas desde hace algún tiempo como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal.

Precisamente, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado Cazorla donde ha podido comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por las intensas lluvias. "El Gobierno de España activará instrumentos específicos para facilitar la reconstrucción y apoyar a los municipios y sectores perjudicados. A una tormenta de borrascas vamos a responder con una auténtica tormenta de medidas", ha señalado Fernández.