La 43 Carrera Urbana Noche de San Antón volverá a situar a Jaén el sábado "en el epicentro del atletismo" nacional

Presentación de la 43 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jaén volverá a estar el próximo sábado "en el epicentro del atletismo popular y de élite" español con la 43 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón. Una cita multitudinaria que batirá todos los récords de participación con 16.000 atletas en total: 12.000 en la prueba general, 2.000 en la infantil y 2.000 en la escolar.

El alcalde, Julio Millán, ha ofrecido este martes los detalles de esta edición en un acto que también ha contado, entre otros, con la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el director general de la Caja Rural de Jaén, Álvaro Martínez, en representación de las marcas patrocinadoras.

La presentación ha tenido lugar en el local habilitado en el centro comercial de Jaén donde desde este miércoles podrán recogerse los dorsales y la bolsa del corredor. Una ubicación, en la calle Madre Soledad Torres Acosta, elegida para ahondar en el atractivo de la propia carrera para el tejido comercial y hostelero de la ciudad.

El regidor ha afirmado que es una satisfacción dar el pistoletazo de salida a la organización de una nueva carrera de San Antón, "un éxito de organización y aceptación por parte de todos lo que van a disfrutar de esta carrera y de esta fiesta que va a ser multitudinaria".

Ha destacado que "será un gran revulsivo económico" porque más de la mitad de los corredores vienen de fuera de la capital, "en torno a 4.000 de la provincia y de otros puntos de España y del extranjero, lo que demuestra que es una prueba que tiene una gran proyección turística a nivel nacional e internacional".

"La prueba es un referente para nuestra ciudad, una fiesta con una gran repercusión y en la que también habrá 38 lumbres lo que hace de esta carrera algo muy especial", ha asegurado Millán, no sin "agradecer a todos los patrocinadores su aportación haciendo posible esta cita más allá de una simple carrera".

Además, ha pedido a la ciudadanía que "se vuelque con ella, animando a los 16.000 participantes". Entre ellos, estará "lo mejor de la élite nacional e internacional del atletismo", que ya "no solo vienen porque forma parte de su programa de competición, sino porque también para ellos es un referente correr en Jaén y la viven como una carrera muy especial".

Por su parte, Colomo ha expresado la satisfacción de la Diputación "de colaborar un año más con un evento deportivo internacional como la carrera de San Antón". También ha reconocido "el esfuerzo de organización que se hace desde el Ayuntamiento que aúna lo mejor del deporte: los valores de los corredores y la imagen que se da de Jaén, a nivel organizativo y del retorno económico que supone para la provincia".

"Es muy importante apostar por esta cita deportiva, dando este año un salto destacado con el apoyo económico. El deporte es un motor de cohesión económico y social en la provincia de Jaén y desde las administraciones públicas tenemos que seguir respaldando citas como esta", ha añadido la diputada.

Los patrocinadores han estado representados por Cristóbal Calderón, de Construcciones Calderón, y Álvaro Martínez, de la Caja Rural de Jaén. Éste último ha coincidido en la satisfacción de colaborar con el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes en esta carrera que genera tanta expectación.

Una cita que "es deporte, pero también es tradición, es cultura y es compromiso con la ciudadanía". "Con la ilusión de que sea un éxito de participación y agradezco a voluntarios, a organizadores y a todas las personas que se echan a las calles para animar a los atletas, siempre mostramos nuestro compromiso con este tipo de eventos", ha declarado.

ÉLITE

Como viene siendo habitual, el viernes por la tarde tendrá lugar la presentación oficial de los corredores y corredoras de élite que saldrán desde la línea de meta segundos antes que el resto de corredores populares.

Una edición más, las principales figuras del atletismo internacional y nacional del momento van a competir por el podio de una carrera que reunirá, entre otros, al doble campeón olímpico Soufiane Bakkali, el bronce en maratón en los Juegos de Paris 2024, Benson Kipruto, la ganadora del año pasado, la etíope Mekedes Alemeshete, y la recientemente proclamada campeona de Europa sub 23 de campo a través, María Forero.

Junto a ellos, desde el Patronato de Deportes de Jaén se ha confirmado un amplio elenco de atletas españoles que juntos atesoran una dilatada experiencia olímpica, mundial y europea, además de títulos nacionales recientes.

Entre los habituales en finales de gran campeonato y en podios de ruta, llegarán este sábado a Jaén Daniel Arce, Fernando Carro, Ignacio Fontes u Óscar Gaitán en categoría masculina, junto a Carla Gallardo, Laura Luengo, Carolina Robles o Fátima Azzahara, entre las féminas.

Dada la relevancia de esta cita, el Ayuntamiento de Jaén ha coordinado un dispositivo formado por más de 800 personas para garantizar la plena salvaguarda tanto de los propios corredores como de espectadores, así como de quienes asistan a las tradicionales lumbres de San Antón que se encenderán por toda la ciudad esa misma tarde noche.

Incluye un nutrido grupo de voluntarios y voluntarias, efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Bomberos, además del personal sanitario y del propio personal del Patronato Municipal de Deportes, que aportará más de 45 profesionales de apoyo y gestión en las diferentes áreas funcionales.

RECOGIDA DE DORSALES

Antes, este miércoles, se inicia otro de los momentos esperados: la recogida de dorsales para los corredores populares. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el local ubicado en la calle Madre Soledad Torres Acosta, 6 (antigua tienda Stradivarius) los días 14, 15 y 16 de enero, en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 21,00 horas y el día de la carrera, 17 de enero, de 9,00 a 14,00 horas.

Los participantes deben presentar su DNI y el correo electrónico de confirmación para recoger el dorsal y la bolsa del corredor. Una bolsa que este año, además de la camiseta, y de la propia bolsa-mochila con cordones, incluye unos guantes y una braga de cuello serigrafiados con los motivos de la edición 43 de la carrera de San Antón.