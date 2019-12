El 63,5% de los menores andaluces está conectado a redes sociales de forma permanente, según el Consejo Audiovisual

Publicado 18/12/2019 13:16:33 CET

La gran mayoría (el 63,5%) de los andaluces menores de 18 años están conectados a las redes sociales de forma permanente, a todas horas, según figura entre las conclusiones sobre los hábitos y opiniones de la población andaluza del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2019 elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que indica que el 44,5% de los menores comienzan a hacer uso de internet antes de los 8 años y que un 48,3% de los niños de menos de 13 años dedican a la red entre 1 y 2 horas al día.

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, ha subrayado que los resultados obtenidos de este estudio, para el que se han realizado 3.023 encuestas, ponen de manifiesto la necesidad de un mejor y más responsable uso de los medios de comunicación audiovisual por parte de los jóvenes, según ha informado este organismo a través de una nota de prensa.

El estudio revela el incremento en 4 puntos de las personas que usan internet para informarse, que la televisión sea considerada el medio meno imparcial y plural o que la mitad de los andaluces estimen que el Consejo Audiovisual debería regular los contenidos de juegos y apuestas en la red.

Los dispositivos más utilizados por la población andaluza menor de 18 años son los smartphones (37,7%) y las tabletas (32,3%), seguidos por la televisión (23,6%), la consola (12%) y los ordenadores portátiles (7%). Las redes sociales más usadas por estos jóvenes son Instagram (47,1%), WhatsApp (46,6%) y Facebook (14,4%); y sólo el 9,1 % emplea Youtube, el 6,1% Twitter y el 1,7% Spotify.

El 38% de estos jóvenes emplean internet para estudiar y hacer tareas, mientras que el 33,3% lo hace para ver contenidos on line a la carta y el 28,3% para chatear y jugar on line. Con menor peso porcentual se sitúan otros usos como el de compras on line (3,2%) y la realización de apuestas (1,1%).

El 92,4% de las personas encuestadas atribuyan la responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios de comunicación audiovisual a los padres o tutores legales. Esta opción ha ido ganando peso con el tiempo, aunque este año se produce un descenso de 2 puntos porcentuales sobre el 94,7% de 2018.

La mayor inquietud que genera al uso de internet es la vulneración de la privacidad de datos en el entorno digital, sobre lo que el 44,8% de las personas encuestadas dicen sentir preocupación, que se proyecta también hacia los timos y fraudes (37%), el robo de datos personales y bancarios (30,5%) y, en menor medida, la suplantación de personalidad (12,1%) y por los ataques y daños al sistema y equipos (8,6%).

El 94,4% de la población andaluza dice ver a diario la televisión y el 72,5% accede a internet también habitualmente. El tiempo medio diario de consumo de televisión es de 2 horas y 27 minutos, mientras que el tiempo dedicado a internet se sitúa en 3 horas y 14 minutos.

En los dos últimos años se ha producido un descenso del tiempo dedicado a ver televisión, que baja doce minutos de 2018 a este año. El tiempo medio dedicado al uso de internet aumentó considerablemente en 2018 (3:22) respecto a 2017 (2:28), sin embargo, en 2019 el valor desciende ligeramente (0,8 puntos).

El Barómetro 2019 constata un aumento de 4 puntos respecto a 2018 en el número de personas que usan internet para informarse, hasta alcanzar al 87,4 % de la población. En aquellos hogares con hijos se registra un mayor porcentaje de uso de internet con fines informativos.

Una de las plataformas más utilizadas para obtener información en internet son los diarios digitales (54,7%), aunque se ha producido una bajada de 13 puntos porcentuales en relación al estudio del año pasado. Por otro lado, un 38,2% de los andaluces dice informarse a través de las redes sociales.

Respecto a la valoración de los contenidos de la televisión, las principales quejas hacen referencia al exceso de programas del corazón (un 28%) o a que se emite demasiada publicidad (un 24,8%). Asimismo, un 18,1% de la población considera que se manipula la información y un 8,4% opina que existe falta de educación y civismo. De "muy sensacionalista" califican este medio el 4% de las personas encuestadas.

LA MITAD DE LOS ANDALUCES PREFIERE LA TELEVISIÓN PARA INFORMARSE

Más de la mitad de los andaluces (50,9%) prefieren usar la televisión la televisión para informarse y un 48,8 lo hace para entretenerse. En 2018 se produjo un descenso de 10 puntos porcentuales respecto al periodo anterior en el uso de la televisión como medio informativo hasta situarse en un 49,4%, por lo que este año ha habido un pequeño repunte hasta el citado 50,9%.

En cuanto a la imparcialidad y pluralismo, los tres medios (televisión, radio e internet) analizados por el Barómetro 2019 consiguen el aprobado. La televisión es evaluada como el medio menos imparcial, con una media de 5,12 puntos, y la radio obtiene la mejor valoración con 5,47 puntos, mientras que internet es calificada con un 5,21.

Sobre el pluralismo político, el mayor grado de confianza se otorga a internet (5,5), seguido de la radio (5,4) y, en último lugar, la televisión con una media de 5,1. El 21% de las personas consultadas cree que ninguna cadena de televisión distorsiona la realidad con intereses políticos. El 27,8% considera que La Sexta no es plural; un 11,9% opina lo mismo de La 1 y, en menor medida, señalan a Tele 5 (8,3%), Antena 3 (5,9%) y Canal Sur (3,3%).

El 77,7% de la población andaluza está de acuerdo con la afirmación de que la mayoría de los mensajes publicitarios son engañosos y, con el mismo porcentaje, las personas consultadas dicen estarlo con el hecho de que muchos anuncios usan el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario. Un 83,2% piensa que la publicidad fomenta el consumo en los jóvenes y el 72,4% considera que no se reflejan los distintos modelos de familia que existen en la actualidad.

El Barómetro evalúa el conocimiento que se tiene del Consejo Audiovisual de Andalucía, que indica que casi una cuarta parte de la población andaluza (un 24,6%) ha oído hablar de este organismo.

Antonio Checa ha señalado que este conocimiento insuficiente "debe obligarnos a un sostenido esfuerzo de acercamiento al ciudadano, lo que debe contribuir a una mejor valoración de las posibilidades que ofrece la institución, como la ODA -Oficina de Defensa de la Audiencia-, y a una mayor afluencia de quejas y consultas, a la vez que habremos de actuar con decisión para combatir desinterés de los ciudadanos hacia las reclamaciones sobre contenidos audiovisuales en las parcelas sobre las que tenemos competencias".

Respecto a la regulación de internet, que queda fuera del ámbito de actuación del CAA, el 85,2% de la población manifiesta estar a favor de que sea el Consejo el organismo encargado de llevar a cabo la regulación de su uso, tendencia que sube 3,5 puntos respecto al año anterior y más de 20 puntos desde 2017.

Sobre las funciones que demanda la ciudadanía al Consejo, el 77,5% considera que debe centrarse en señalar los contenidos inadecuados para los menores de edad. Igualmente, un 52,6% de los encuestados piensan que el CAA debería asumir la regulación de los contenidos de juegos y apuestas en internet, respuesta que experimenta un significativo ascenso al situarse el año pasado en el 17,4%.