El 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad, reparte felicidad en toda Andalucía, salvo en Granada y Córdoba

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número ha repartido felicidad en diversos puntos del país, siendo Andalucía una de las más agraciadas con billetes vendidos en los municipios almerienses de Albox y Las Cabañuelas; las capitales de Cádiz y Huelva, en las localidades jiennenses de Jamilena, Úbeda y Linares; en los malagueños de Torrequebrada, Arrollo de la Miel y Torremolinos, además de la capita; y en la localidad sevillana de Morón de la Frontera.

El número ha sido cantado a las 11,06 horas en la quinta tabla.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha sitúado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480