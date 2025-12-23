Unos 80 mayores de la provincia de Granada se trasladan a Almuñécar para pasar la Navidad en compañía

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, flanqueado por los diputados de Bienestar Social y de Centros Sociales, Elena Duque y Roberto González - DIPUTACIÓN

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 80 mayores de la provincia de Granada han salido este martes desde la sede central de la Diputación en la capital granadina rumbo a Almuñécar, en la Costa Tropical, para pasar la Navidad en compañía en virtud de una iniciativa de la institución provincial que es ya un clásico de estas fechas.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, los ha saludado antes de salir para sus vacaciones en compañía junto con los diputados provinciales de Bienestar Social, de Centros Sociales y de Igualdad, Elena Duque, Roberto González y María Carmen Reinoso, contando algunos de los participantes, como Araceli Soto, de Salar, en el Poniente, que una iniciativa como esta les levanta el ánimo.

En declaraciones a los medios, por su parte, Rodríguez ha indicado que los mayores procedentes de diferentes municipios de la provincia disfrutarán de este programa de convivencia de mayores en Navidad 2025. "Hay muchos programas hoy por hoy" y "hay que poner en valor la inversión en dependencia que está haciendo el Gobierno andaluz" en la comunidad autónoma "especialmente en la provincia de Granada", lo que se complementa con iniciativas de la Diputación como la del programa 'Cuenta conmigo', ha añadido el presidente de la Diputación.

Así las cosas, "estar estos días en Almuñécar y no estar solos ya es mucho" y "compartiendo" cena y "pasando un rato muy agradable" con "música" o "actuaciones culturales" harán de esta convivencia, según ha concluido el presidente de la Diputación, una experiencia propia de "unos días extraordinarios".