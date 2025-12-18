El 80,4% de los hogares andaluces dispone de ordenador y el 96,5% de acceso a internet, según el IECA

Archivo - Imagen de archivo de una mujer trabajando en ordenador. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 80,4% de los hogares andaluces dispone de algún tipo de ordenador, en concreto, el 73,9% cuenta con ordenadores de sobremesa o portátiles y el 53,2% con alguna tablet, mientras que más de 2,9 millones de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años --el 96,5% del total-- disponen de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil, porcentaje ligeramente superior al de 2024 (96,3%), según los resultados de la Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares de Andalucía correspondientes al año 2025 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Así, en este producto estadístico se ofrece información acerca del equipamiento del hogar en TIC --teléfono, equipamiento informático, acceso a Internet-- y la utilización de los residentes de esas viviendas de Internet y comercio electrónico. El cuestionario es dinámico e incluye nuevos apartados con diferente periodicidad, según ha señalado la Junta en un comunicado.

En este sentido, el 99,1% de los hogares andaluces con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de teléfono móvil.

Además, el 95% de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los tres últimos meses, lo que supone el mismo porcentaje que en 2024 y 1,6 puntos por debajo de la media nacional. Según la frecuencia de uso, el 94% se conecta al menos una vez a la semana, el 92% lo hace diariamente y el 83,1% se conecta varias veces al día. Esta frecuencia es similar en general respecto a 2024.

En Andalucía más de 445 mil personas han teletrabajado durante la semana anterior a la entrevista (13,7% de los ocupados). Por sexo, el 14,5% de los ocupados hombres ha teletrabajado y el 12,7% de las mujeres. Si atendemos a las personas ocupadas que no han teletrabajado aunque su trabajo se lo permitiera, supone el 13,9% (2,2 puntos por debajo de la media nacional).

El 33,8% de las personas de 16 a 74 años han utilizado alguna herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (IA). El 35,7% de los hombres utiliza herramientas de IA frente al 31,8% de las mujeres.

El 37,5% de las personas mayores de 74 años ha utilizado Internet en los tres últimos meses (7,5 puntos inferior a la media nacional). El 35,2% lo usa al menos una vez a la semana y el 21,3% lo usa diariamente.