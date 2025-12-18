Fernández Pacheco confía en que la protesta en Bruselas sea "un éxito" y la voz de Andalucía se escuche "alto y claro"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, se ha mostrado confiado en que la protesta de agricultores y ganaderos de este jueves en Bruselas sea "un éxito" y la voz de Andalucía se escuche "alto y claro" gracias a las organizaciones profesionales agrarias que van a estar allí representadas junto con Cooperativas Agro-alimentarias.

"Estamos con los agricultores y esperemos que la manifestación sea un éxito y que sirva para que las instituciones europeas tomen conciencia de que la PAC no es una paguita, sino que la PAC es la garantía de la soberanía alimentaria del continente", ha dicho Fernández Pacheco en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

El consejero ha puesto el acento en que la propuesta de marco financiero plurianual para 2028 es "absolutamente inaceptable" y así se lo ha trasladado la Junta de Andalucía a las autoridades comunitarias en un documento que "entregó el presidente Juanma Moreno en persona y que venía suscrito por Asaja, por COAG, por UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y por la propia Consejería".

Ha apuntado que la propuesta contempla "un recorte de en torno al 22 por ciento" y ha incidido en que Andalucía "ya salió mal parada del último reparto que hizo el ministro Luis Planas del Gobierno de España" por el que "perdemos más de 100 millones anuales en el plan estratégico de la PAC". Por lo tanto, según el consejero, el nuevo recorte propuesto por Bruselas "sería del todo definitivo".

Para Fernández Pacheco, es importante tener en cuenta que "si queremos soberanía alimentaria, si queremos no depender de terceros países para poder alimentarnos, no tener que salir fuera a comprar lo que aquí se cultiva, la agricultura tiene que ser rentable".

Por ello, si se quiere una agricultura que "innove, que sea sostenible, que se modernice, que sea atractiva para los jóvenes" hay que "ayudar con ese marco financiero que tradicionalmente ha dado mucha alegría".

En este punto, ha recordado que Andalucía es el principal perceptor de la PAC en España y por eso "las manifestaciones de hoy en Bruselas son tan necesarias".

Además, ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "pelee, que no acepte cualquier cosa, que sea consciente de que nos estamos jugando el futuro del sector primario y el futuro del sector primario es tanto como decir el futuro de miles de comarcas rurales en toda España y de manera muy especial en Andalucía"

"Hoy Andalucía lidera los rankings de exportación de alimentos y bebidas, eso supone muchos puestos de trabajo, supone muchas oportunidades de desarrollo para tantísimas familias", ha señalado el consejero, al tiempo que ha hecho hincapié en que "el Gobierno de España nos tiene que representar bien y tiene que pelear por nuestros intereses. No vale salir de allí con un mal acuerdo, hay que pelearlo hasta el final".