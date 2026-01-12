El 85% de los docentes andaluces avisan de un clima conflictivo en aulas y el 89%, de la falta de apuesta por la pública

Archivo - Sede de la Administración educativa andaluza. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 85,23 de los docentes andaluces alertan de que el clima de trabajo en sus aulas es "conflictivo o complicado" y el 89,02% se lamenta de que las diferentes administraciones "no están apostando por la escuela pública" y sí por la privatización. De hecho, el 86,12% considera que "se están incrementando las agresiones verbales y físicas por parte del alumnado".

Son dos de las conclusiones que recoge el estudio publicado este lunes por STEs-Intersindical con los resultados de una encuesta realizada a más de 13.000 docentes sobre la situación educativa en España. En relación con la burocracia, el 95,88% de los profesores andaluces se muestran de acuerdo con la afirmación de que ésta resta tiempo a la labor docente y cerca del 93% está en desacuerdo con que las actuales ratios permiten una atención adecuada a la diversidad del alumnado.

En términos nacionales, el 82,62% de los docentes españoles valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, mientras que el 83,15% percibe que se están incrementando las agresiones verbales --llegando a físicas puntualmente-- por parte del alumnado.

Desde el sindicato han advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. "Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones, ofensas o vejaciones, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales", han señalado durante la rueda de prensa.

En este sentido, han añadido que "la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales". STEs-I ha advertido de que el sistema educativo atraviesa una situación "insostenible", ya que las tareas administrativas están afectando de forma directa al núcleo esencial del trabajo docente.

La organización ha alertado de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, "el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional".