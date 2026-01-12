El 95% de los aguacates que venderá Mercadona hasta abril son de origen andaluz

Aguacates. - MERCADONA

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercadona prevé comercializar más de catorce millones de kilos de aguacate en 2026 procedente de proveedores españoles, un 18% más respecto al ejercicio anterior. Este fruto tropical, cuyo cultivo se extiende por Andalucía y Comunitat Valenciana, llega esta semana a los lineales de fruta y verdura de la compañía y su presencia se alargará hasta el mes de abril, cuando finaliza la cosecha.

El 95% del aguacate que se venderá en los lineales de Mercadona procede de proveedores andaluces, tal como ha resaltado la empresa en una nota. En concreto, la compañía confía sus compras a productores especialistas como Trops, Surfruit y Avocoop, quienes a su vez trabajan con agricultores con explotaciones ubicadas en Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, entre otras zonas.

La entrada de aguacate de origen nacional arranca en enero con la comercialización de la variedad Hass y continúa, hasta finalizar la campaña, con la Lamb Hass. Estas dos variedades destacan por su pulpa cremosa y su alto contenido en ácido oleico.

El incremento de las compras de aguacate por parte de Mercadona se sostiene en el auge que ha experimentado su consumo en los últimos años debido a la versatilidad de esta fruta tropical. De hecho, los 'Jefes' --nomenclatura con la que se refiere a los clientes-- de Mercadona podrán comprar sus aguacates tanto a granel como en bandeja.

"En Mercadona, el compromiso con la calidad guía cada decisión, incluyendo la selección de los proveedores de productos con los que colabora. Esto se traduce en una firme apuesta por el sector primario español y para ello se da preferencia a los productos frescos de origen nacional", ha especificado en su comunicado.

De esta manera, Mercadona "continúa estrechando vínculos" con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero y el pesquero, reforzando con todos ellos su "apuesta por el crecimiento compartido, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización".