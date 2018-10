Ábalos aboga por buscar "una solución equilibrada" para los taxis y los VTC

Publicado 25/09/2018 17:03:33 CET

GRANADA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha abogado por "buscar una solución equilibrada" entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) para que "nadie compita a costa del problema del otro" sino en función de las ventajas que ofrece el mercado.

A preguntas de los periodistas en Granada, Ábalos ha señalado que no se ha separado de la "hoja de ruta" que adelantó durante la reunión de la Conferencia del Transporte con las comunidades sobre la regulación de los servicios de los VTC y ha defendido que las distintas modalidades de transporte se ajusten al espacio en el actúan, reguladas por el nivel administrativo correspondiente.

"Es transporte urbano y lo tiene que regular la instancia que regula el transporte urbano", ha dicho el ministro, considerando "absurdo" que el metro, el tranvía o los taxis estén sometidas a esas regulaciones y los VTC urbanas no.

Así, ha opinado que desarrollan una actividad que en esencia es la misma que el taxi pero que no está sujeta al ámbito administrativo que le corresponde a su espacio de acción. Se ha preguntado en este contexto por qué si los VTC se están abriendo un mercado que "competitivamente les va bien tienen que tener un trato de favor administrativo" como es la desregulación que ahora mismo tienen como consecuencia de un encaje estatal que "antes tenía sentido" porque no hacían servicio de transporte urbano pero que ahora no.

Ábalos ha defendido que en términos de mercado y de competencia la administración "no debe dar ventajas a ningún medio", al tiempo que ha recordado el imperativo legal respecto al ratio del 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis). "No tengo ningún interés en un sector ni en otro, tengo la obligación de cumplir la ley y hacer algo equilibrado", ha sentenciado el ministro.