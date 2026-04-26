Abascal afea a Moreno que no hable de la migración: "tienen el corazón grande para los de fuera y no para los de casa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en el acto de partido celebrado en Lucena. - VOX ANDALUCÍA

LUCENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se pronuncie sobre las regularizaciones de inmigrantes, asegurando que "tiene el corazón muy grande para que aquí venga todo el mundo, pero eso significa que lo tiene muy pequeño para los intereses de los de dentro", asegurando que esta cuestión ha quedado reflejada en el ámbito sanitario, al afirmar que Andalucía "sufre listas de espera terribles en las citas médicas y en las intervenciones quirúrgicas".

En un acto de partido celebrado en Lucena (Córdoba), junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado que su formación respeta los derechos humanos, pero ha defendido que los inmigrantes "deben estar en sus países, contribuyendo allí al sistema de pensiones y junto a sus familias". Asimismo, ha cuestionado la llegada de menores migrantes, al señalar que muchos "han sido traídos por políticos sin escrúpulos" y deberían estar "con sus padres y no vagando por las calles ni abocados a la delincuencia".

Ante ello, ha criticado al Gobierno por lo que ha calificado como "una política de inmigración que ha derivado en una llegada masiva de personas", con regularizaciones que, según ha señalado, "han contado con el respaldo de PP y PSOE hasta hace poco" y un proceso de nacionalización que considera "fraudulento". En este sentido, ha reprochado que se esté "regalando la nacionalidad a personas que, en su opinión, no se adaptan a las leyes ni a las costumbres del país".

No obstante, ha mostrado su respeto hacia los migrantes en situación regular, a los que ha definido como personas que "han contribuido a levantar el país", al llegar "con permiso, respetando las leyes y colaborando con la sociedad". Asimismo, ha sostenido que "también son víctimas de la inmigración irregular masiva", y ha subrayado que, en su opinión, los inmigrantes regularizados "no tienen los mismos derechos políticos que los nacidos en España, ya que no pueden votar".

Abascal ha pedido apoyo para "dar una gran oportunidad a Andalucía, como la de 2018", asegurando que su formación contribuyó a sacar al socialismo de la Junta tras cuatro décadas en el poder. "Lo logramos con vuestro apoyo", ha señalado, al tiempo que ha expresado su deseo de que Vox sea "decisivo en Andalucía, como ha ocurrido en otras comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León".

EL PSOE TIENE "UNA PENITENCIA MUY GRANDE" EN ANDALUCÍA

Asimismo, ha defendido que Vox "está centrado en los problemas reales de la gente" y ha pedido respaldo para el próximo 17 de mayo. En este contexto, ha asegurado que el PSOE y Adelante Andalucía "no tienen nada que hacer", al tiempo que ha asegurado que los socialistas "tienen una penitencia muy grande, por todo lo que han robado Andalucía y traicionar al campo y a la gente humilde" con sus políticas migratorias.

Ante ello, ha señalado que Moreno "se juega estas elecciones si sigue sentado en San Telmo sin hacer nada y dejando pasar el tiempo, o si realmente le apretamos las tuercas y le hacemos aceptar medidas de sentido común y razonables como las que hemos aprobado en Extremadura y en Aragón".

En este sentido, ha añadido que Vox no negocia los pactos de gobierno "corriendo, como pretendía el PP en Extremadura y Aragón, con una navaja en el abdomen para que aceptáramos plazos y condiciones", toda vez que ha asegurado que "no nos asusta nadie, por mucho que intenten presionarnos a través de sus medios".

Asimismo, ha afirmado que en Extremadura y Aragón el PP "pensó que al convocar elecciones anticipadas la ciudadanía castigaría a Vox", pero ha sostenido que su formación "ha duplicado su apoyo en ambas comunidades y ha crecido con claridad en Castilla y León hasta lograr su mejor resultado histórico".

En este contexto, ha vuelto a criticar al presidente de la Junta de Andalucía, al que ha acusado de haber pasado semanas "atacando a Vox por no querer gobernar y por la falta de pactos", y ha asegurado que ahora "guarda silencio porque no le gusta lo que hemos pactado en Aragón y Extremadura".

Según ha explicado, dichos acuerdos incluyen "los impuestos más bajos de España en esas dos regiones", la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los primeros tramos, medidas de apoyo al campo, compensaciones por las pérdidas derivadas de acuerdos como Mercosur y de las políticas "del fanatismo verde", así como el refuerzo del control normativo que afecta a los autónomos. Además, ha criticado que Moreno "no quiera hablar de prioridad nacional porque le incomoda".

Asimismo, Abascal ha asegurado que tiene "respuestas" para lo que ha calificado como "el principal problema de los españoles, que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y ha reprochado al jefe del Ejecutivo que acuse a Vox de ir contra la Constitución y el principio de no discriminación por su entrada en los gobiernos de Aragón y Extremadura. En su opinión, su formación "precisamente está luchando contra la discriminación de los españoles humildes, que son los últimos en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda".

SÁNCHEZ "ES UN CAPO QUE DIRIGE UNA MAFIA CORRUPTA"

Además, ha criticado que Sánchez acuse a Vox de actuar contra la Constitución cuando, según ha dicho, "ha robado las elecciones a sus propios compañeros socialistas con un pucherazo asqueroso" y "está dirigiendo una mafia que pacta con separatistas golpistas y ha llegado a acuerdos con la antigua ETA". Asimismo, ha calificado al presidente del Gobierno como "un capo que dirige una mafia corrupta con su hermano imputado y a su mujer procesada por cinco delitos".

En este contexto, ha asegurado que, desde la llegada del actual Gobierno, "se ha multiplicado el número de agresiones sexuales a mujeres", y ha responsabilizado al Ejecutivo de las consecuencias de la DANA, al considerar que "la imposición del fanatismo climático ha impedido la construcción de presas e infraestructuras que habrían evitado las inundaciones". Asimismo, ha vinculado el reciente apagón eléctrico a las políticas energéticas, al sostener que se ha priorizado "el fanatismo climático" en detrimento de otras fuentes de energía.

Además, ha atribuido al presidente del Gobierno la responsabilidad del accidente de Adamuz, al afirmar que "se gastaron en señoritas de compañía el dinero que tenía que ir a arreglar las vías".

"PRIORIDAD NACIONAL Y SENTIDO COMÚN"

Por su parte, Gavira ha afirmado que "esto no va de izquierdas o de derechas, que a nosotros nos da igual lo que haya votado antes la gente, queremos que acudan al sentido común". "Prioridad nacional y sentido común, ese es el mensaje que Vox va a trasladar a todos los andaluces hasta el próximo día 17 de mayo", ha explicado.

El dirigente de Vox en el Parlamento de Andalucía haciendo referencia a la posibilidad de que el Gobierno central recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de "la prioridad nacional", ha afirmado que "nacional es la palabra que le duele a la izquierda y que el Partido Popular disimula para no llevarle la contraria".

Además, Gavira ha acusado a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, de ser "la pagadora de los chantajes a los separatistas" y ha afirmado que para ella "vale más un catalán que un andaluz".

Del mismo modo ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía por "llenarse la boca de promesas en Lucena y dejar sin ejecutar miles de millones de euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía porque no sabe gestionarlos".

"En robar no tenemos experiencia, en estafar no tenemos experiencia, en gobernar en contra de los españoles y de los andaluces no tenemos experiencia", ha sentenciado Gavira.