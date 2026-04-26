Vox denuncia la "falta de medios" en la atención educativa a menores con NEAE y critica la gestión del PP en Andalucía

El número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en la manifestación. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha mostrado su apoyo a las familias con hijos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), denunciando la "falta de medios y de profesionales" para atender las necesidades de estos menores.

Sevilla ha participado este domingo en una manifestación celebrada en la Plaza de la Merced, junto a la número dos de la candidatura, Rocío Marín, donde ha trasladado el respaldo de Vox a las familias que se han concentrado en el centro de Málaga para reclamar "una educación digna" y el refuerzo del apoyo educativo especializado que requieren sus hijos. "Cuando una familia tiene que salir un domingo a manifestarse es que el sistema educativo está fallando", ha señalado.

El candidato de Vox ha criticado la "falta" de recursos humanos y materiales en el sistema educativo público. "Faltan profesionales, falta ese apoyo específico que necesitan estos niños y faltan recursos en la educación pública", ha afirmado, apuntando que esta situación es denunciada no solo por su formación, sino también por docentes y familias.

Sevilla ha reiterado que la educación y la atención a la diversidad son una prioridad para Vox, especialmente en el caso de alumnado que requiere apoyo diario en el aula. "Es una prioridad atender a estas familias y a estos niños que necesitan ese apoyo educativo y que no lo están recibiendo por parte del Gobierno de Moreno", ha concluido.

En este sentido, ha criticado que el PP "presuma de gestión" y del "mayor presupuesto en educación pública en Andalucía" mientras, según ha denunciado, "siguen desatendidas estas familias y estos niños que necesitan una atención educativa específica cada día en el aula".

Por último, Sevilla ha asegurado que "vamos a seguir defendiendo a las familias andaluzas y malagueñas, que son nuestra prioridad". "Esperamos que a partir del 17 de mayo podamos exigir al Gobierno de Moreno y al PP que atiendan lo que de verdad importa", ha concluido.