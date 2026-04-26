María Jesús Montero vaticina que el PSOE-A logrará el 17M en Córdoba "el mejor resultado" con Silvia Mellado

1081737.1.260.149.20260426142702 María Jesús Montero (dcha.) junto a Pedro Sánchez (centro) y Silvia Mellado (izda.), en el mitin de su partido en Córdoba. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha vaticinado este sábado que su partido, con Silvia Mellado abriendo la candidatura socialista en Córdoba al Parlamento andaluz de cara al 17M, logrará en dicha provincia "el mejor resultado".

Así lo ha destacado durante su intervención en la capital cordobesa, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cabeza de lista de su partido por Córdoba al Parlamento andaluz, Silvia Mellado, en un acto de campaña por el 17M celebrado en el Colegio Mayor La Asunción, donde ha agradecido el "abrazo fraternal" de los socialistas cordobeses, "por estar siempre aquí, dando ánimo, trabajando de cada uno en la tarea que tiene asignada y siempre comprometidos con los valores socialistas".

Junto a ello, ha agradecido a Silvia Mellado el que se haya puesto al frente de la candidatura del PSOE-A en la provincia, señalando que la actual alcaldesa de Fuente Obejuna (Córdoba), cargo en el que lleva once años tras encadenar tres encadenar tres mayorías absolutas en las elecciones municipales, "representa a las mujeres jóvenes, al municipalismo, a las personas valientes que se atreven a dar un paso adelante cuando la circunstancia lo requiere".

Es más, según ha concluido la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Silvia Mellado, "sin duda, va a representar con dignidad, con orgullo y con ilusión a los cordobeses y a las cordobesas, porque aquí vamos a conseguir el mejor resultado" en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Por su parte, Silvia Mellado ha dicho que, para ella, el salto a la política autonómica es "un reto", pero que no le asusta, porque viene "de donde se conocen los problemas de verdad", del contacto directo con sus vecinos, y ahora, "lo mismo" que ha estado "trabajando estos años" por su pueblo y por su comarca, el Guadiato, se compromete "a hacerlo por toda la provincia de Córdoba y por toda Andalucía" y, para ello, va a dejarse "la piel", como lo ha hecho como alcaldesa, una labor en la que ha aprendido a "gestionar con pocos recursos, tanto económicos, como humanos".

También sabe, según ha asegurado, "lo que es que se reduzcan rutas de transporte en nuestra comarca y que en las aldeas de mi municipio no vean ningún medio de transporte, solo el municipal. Sé lo que es pelear por unas comunicaciones e infraestructuras dignas para que nuestros vecinos no estén aislados, y sé lo que es ver un pantano secarse, abrir el grifo y que no tengamos agua. Eso lo hemos vivido en el Guadiato y en Los Pedroches, y la solución no vino de la Junta de Andalucía, vino del Gobierno de España, con Pedro Sánchez".

De hecho, según ha subrayado, son los socialistas los que, "con valentía", gobiernan "para todos", los que creen "en la sanidad pública y gratuita, en el acceso a la educación, en una vivienda digna, en la mejor atención para nuestros mayores", manifestando Silvia Mellado su deseo de que sus hijos, que son "lo más importante" de su vida, "crezcan viendo a su madre luchar y trabajar honradamente, intentando abrir caminos para que tengan un futuro mejor y, si así lo quieren, puedan quedarse en su comarca, con un futuro de oportunidades".