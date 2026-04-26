Vox Granada aboga por destinar a sanidad y educación el gasto en "propaganda, chiringuitos y subvenciones"

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, junto a los los concejales de Vox Adela Vao y Juan Carlos Castro en los conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de Vegas del Genil. - VOX GRANADA

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, ha defendido que su formación apuesta por que "los recursos que la Junta destina a propaganda, chiringuitos y subvenciones se destinen a mejorar la sanidad y la educación".

Así lo ha señalado durante su participación en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de Vegas del Genil, donde ha estado acompañada por los concejales de Vox Adela Vao y Juan Carlos Castro, miembros del equipo de gobierno municipal.

Durante su intervención, ha asegurado que "cuando Vox entra en los gobiernos se nota la diferencia, porque trabajamos para resolver los problemas reales de los vecinos". En este sentido, ha defendido que su formación está "preparada para gobernar" y que es "útil", al tiempo que ha afirmado que "a partir del 17 de mayo vamos a gobernar en Andalucía y a poner primero a los andaluces".

Sánchez Agustino ha señalado que el trabajo de Vox también se refleja en los acuerdos alcanzados en comunidades como Extremadura y Aragón, donde, según ha indicado, "gracias a la confianza de los ciudadanos se va a reducir el gasto superfluo y las subvenciones a sindicatos y entidades". Asimismo, ha defendido que estos pactos permitirán "incrementar los recursos en educación y sanidad".

"Eso es lo que queremos para Andalucía: que se deje de despilfarrar el dinero público y se invierta en lo verdaderamente importante", ha subrayado la candidata, quien ha añadido que su formación apuesta por que "los recursos que la Junta destina a propaganda, chiringuitos y subvenciones se dirijan a mejorar la sanidad y la educación". "Queremos para los andaluces y los granadinos lo mismo que ya hemos conseguido en Extremadura y en Aragón", ha concluido Sánchez Agustino.



