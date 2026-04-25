Abascal afea a Moreno su "matraca" sobre la "inestabilidad" con Vox y pide una "gran mayoría" en las andaluzas

1081636.1.260.149.20260425215525 El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto con el candidato de Vox a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, clausura el acto de precampaña en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este sábado la "matraca" del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a la hora de presentar a su formación como un "partido irresponsable" o que da lugar a la "inestabilidad" pese a haber conseguido pactos de gobierno en Extremadura y Aragón con su formación, por lo que ha reclamado una "gran mayoría" el próximo 17 de mayo en las elecciones autonómicas para "cambiar las cosas que no ha hecho el PP en Andalucía".

"Desde que hemos llegado al acuerdo en Extremadura y en Aragón, el señor Moreno Bonilla está como si se hubiese comido una guindilla picante, está que no para de moverse", ha manifestado Abascal durante un acto político de precampaña en la Plaza de la Catedral de Almería, donde ha congregado a decenas de militantes y simpatizantes junto con el candidato de su formación a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Cádiz, Manuel Gavira.

El líder de Vox ha acusado a Moreno de rehuir el debate sobre el concepto de "prioridad nacional" que ha introducido la formación y que vincula al proceso extraordinario de inmigración masiva. "No tendríamos que estar hablando de la prioridad nacional si esto no se hubiese desmadrado", ha asegurado al considerar que esta regularización "perjudica a todos los españoles y también a los inmigrantes legales que cumplen las normas".

"Nos importa un bledo lo que nos diga el que sea, lo que nos digan los políticos, los periodistas o los religiosos" porque "lo tenemos muy claro: el que entra ilegalmente en España, repatriación", ha resumido Abascal, quien también ha pedido la "remigración inmediata" para quienes "están en España para vivir de las ayudas sociales que no llegan a los españoles".

Así, el máximo representante de la formación se ha mostrado convencido de que "las cosas pueden cambiar" mediante su propio programa "de máximos" que es "mucho más ambicioso y mucho más contundente" que el rubricado en Aragón y Extremadura, por lo que ha reclamado un fuerte apoyo popular para poder acometerlo "No nos votéis a medias, dadnos un gran poder", ha apostillado.

DEROGAR LA LEY DEL MENOR

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, se ha comprometido ante sus seguidores que si consigue llegar a la Presidencia de la Junta el próximo 17 de mayo derogará la Ley del Menor de Andalucía, "una ley que dice que cualquier 'mena' está por delante de los jóvenes andaluces y eso es inadmisible", ha afirmado.

En su intervención, Gavira ha acusado a Moreno de acudir a Almería este mismo sábado para "hacerse fotos con los agricultores" pero luego cuando va a Bruselas y se pone "de rodillas con Ursula von der Leyen", presidenta de la Comisión Europea. "Ellos y sus políticas son quienes nos están dañando", ha añadido.

El aspirante ha arremetido así ante las políticas acordadas con países terceros ante los inconvenientes que acarrean a los productores locales. "Aquí en Almería sabemos que el campo es importante, así que se vaya al carajo el Mercosur, se vaya al carajo la competencia desleal y que se vaya al carajo el Pacto Verde Europeo", ha sentenciado.

De igual modo, ha apuntalado la 'prioridad nacional' de Vox para Andalucía. "Queremos ser los primeros en el acceso a las viviendas protegidas. No queremos que los primeros sean otros. Queremos acceder nosotros primero a las ayudas sociales".

Además, el dirigente de Vox en Andalucía también ha desdeñado la figura de la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, a quien ha acusado de "atracar con impuestos que luego el PSOE se gasta en prostitutas y cocaína" durante su etapa como ministra de Hacienda.

"Tengámoslo claro ya, nosotros no le vamos a preguntar a los andaluces que han votado antes, queremos que sepan qué significamos esa acción de sentido común, esa acción que quieren poner a los almerienses, a los andaluces y a los españoles, primero", ha remarcado.

LA "CORRUPCIÓN" DEL PP

El acto también ha contado con la participación del candidato de Vox al Parlamento por Almería, Rodrigo Alonso, quien ha criticado a Moreno porque durante el paso por la provincia "no ha tenido la decencia de pedir perdón por el caso de corrupción del PP de Almería", según ha dicho en referencia a la trama 'Mascarillas', por la que se investiga, entre otros, al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García.

"Se creían con tal impunidad que se comportaban igual que una mafia", ha criticado Alonso, quien ha ampliado sus críticas al Gobierno andaluz por la falta de controles en el campo, ya que "sale muy barato falsear el etiquetado de productos agroalimentarios". "En Almería se han vendido melones etiquetados como producidos aquí, pero que vienen de fuera", ha lamentado a la hora de reclamar "sanciones" al respecto.

Alonso ha incidido en los pactos firmados en Extremadura para la "defensa del sector primario" y para "proteger la salud" frente a la competencia "desleal" de Marruecos, que ya es "la segunda proveedora de tomate de la Unión Europea" al desplazar a España a la tercera posición "con el consentimiento de la Comisión Europea que la forman populares y socialistas en Bruselas".

Por su parte, el presidente provincial de Vox, Juanjo Bosquet, ha instado a los militantes a "redoblar esfuerzos", a "salir a la calle con orgullo" y a "hablar con los vecinos, amigos y compañeros de trabajo" para llevar "sin complejos" el mensaje de Vox puerta a puerta y a cada rincón" con el fin de conseguir la "fuerza suficiente para erradicar de Andalucía todas las políticas socialistas que también está gestionando Moreno Bonilla".