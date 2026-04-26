El PSOE de Cádiz llama a la movilización masiva y a convertir "la indignación en votos" para "parar a la derecha"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a los candidatos al Parlamento andaluz, Juan Cornejo y Ángeles Férriz, y al secretario local, José Antonio Narváez, en Alcalá del Valle (Cádiz). - PSOE DE CÁDIZ

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

En un Día de la Rosa en Alcalá del Valle (Cádiz), el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a los candidatos al Parlamento andaluz, Juan Cornejo y Ángeles Férriz, y al secretario local, José Antonio Narváez, han exigido responsabilidades políticas por el "colapso del sistema sanitario" y el "ataque sin precedentes" a la educación pública y la dependencia.

Según ha detallado la formación en una nota, Ruiz Boix ha pedido convertir la indignación en votos el próximo 17 de mayo para que una "mujer fuerte, médica y andaluza" como María Jesús Montero "recupere la dignidad" de las instituciones frente a los "siete años de promesas incumplidas" del PP.

Al hilo, el dirigente socialista ha calificado la crisis de los cribados del cáncer de mama como el ejemplo más "cruel" de la gestión de Moreno. "No son 2.000 ni 3.000; son casi dos millones de mujeres andaluzas sumidas en la incertidumbre por el colapso del SAS", ha recriminado el dirigente socialista.

Para Ruiz Boix, esta "falta de transparencia" tiene el objetivo de "engordar los beneficios de las clínicas privadas". "Muchas mujeres están teniendo que pagar 200 euros de su bolsillo, de su pensión, para hacerse una mamografía privada y quedarse tranquilas porque la Junta no les da certezas. Eso es lo que combatimos, que en Andalucía no haya ciudadanos de primera y de segunda según su cuenta corriente", ha sentenciado.

Asimismo, el líder de los socialistas gaditanos también ha tenido palabras para la situación política local en Alcalá del Valle, criticando el "seguimiento cuasi policial de Rafi Aguilera a Narváez" y la "polarización" que ejerce Izquierda Unida sobre los representantes socialistas.

"Frente a esa cuasi dictadura del control, el PSOE ofrece trabajo temprano y compromiso con los vecinos, como hace Narváez cada día", ha señalado, agradeciendo también a Juan Cornejo su paso al frente para encabezar la lista al Parlamento andaluz como un hombre de "palabra e integridad".

Por su parte, Ángeles Férriz ha lanzado un mensaje de rebeldía contra el conformismo que intenta imponer el Partido Popular. "El 'suavón' de Moreno quiere convencernos de que no hace falta ir a votar porque todo está decidido. ¡Ni mucho menos! La historia de Andalucía la van a escribir quienes llevan quince días esperando una cita en la aplicación del SAS o quienes ven cómo sus hijos pierden profesionales de apoyo en los colegios", ha clamado Férriz.

Asimismo, la portavoz de campaña del PSOE-A ha aportado "datos demoledores" sobre el "desmantelamiento de lo público", con "3.300 aulas de infantil y primaria suprimidas" en la pública mientras la privada "no pierde ni una sola unidad". "Dicen que es por la natalidad, pero parece que en los barrios con colegios privados la gente pare como conejos porque allí no cierran nada. Es un ataque ideológico a la clase trabajadora", ha afeado Férriz, quien también tuvo palabras de recuerdo para "los 7.000 andaluces que el año pasado murieron esperando una ayuda a la dependencia que nunca llegó".

Ambos dirigentes han concluido apelando a la memoria de los 146 años de historia del PSOE y a la necesidad de una "movilización histórica". "Si en julio del 23 le dimos la vuelta a las encuestas para frenar a Feijóo y Abascal, este 17 de mayo volveremos a hacerlo", ha precisado, al tiempo que ha añadido que "Andalucía no se rinde y Alcalá del Valle volverá a ser el motor del cambio con más de 1.500 votos socialistas para blindar nuestro escudo social", ha finalizado Ruiz Boix.

En este sentido, el cabeza de lista al Parlamento andaluz y secretario de Organización, Juan Cornejo, ha mostrado su orgullo por el socialismo de Alcalá del Valle, un pueblo donde "los símbolos no se esconden". Cornejo ha denunciado el "teatrillo" de los dirigentes del PP en sus visitas a la comarca.

"Vienen aquí disfrazados con botas y gorra, como si estuviéramos en los años de la posguerra, pensando que así nos engañan", ha indicado, al tiempo que ha concretado que la realidad es que tres meses después de la borrasca "las carreteras de la Sierra siguen cortadas y el dinero no llega". El candidato ha contrapuesto esta actitud con el compromiso de María Jesús Montero, quien ya ha anunciado el desbloqueo de 245 millones de euros para la zona.

Cornejo ha elevado el tono contra el "desprecio" de la derecha nacional, haciendo alusión a las palabras de Elías Bendodo sobre las "paguitas" de los andaluces. "Nos miran por encima del hombro. ¿Cómo va a votar la clase trabajadora a gente que se ríe de nosotros? A gente que no sabe lo que es que cientos de vecinos de Alcalá tengan que irse a Francia a recoger melocotón para traer dignidad a sus casas", ha cuestionado, instando a "no creerse las encuestas" y señalando que en 2012 el PSOE "logró frenar a un Javier Arenas que ya repartía consejerías antes de tiempo".

Por su parte, el secretario local del PSOE en Alcalá del Valle, José Antonio Narváez, ha destacado que "la Rosa nos representa como lucha, dignidad, compromiso y memoria, representa a quienes no se rindieron ni ayer ni hoy". Según ha expuesto, en frente "la derecha elige otro camino, el de la privatización, los recortes, debilitar lo público y beneficia a unos pocos que hacen negocio".

Y en ese mismo camino ha situado Narváez en clave local "a la izquierda ha elegido caminar de la mano de la derecha, para ir contra el PSOE, sin mirar a su pueblo". Narváez ha acusado a IU de conformarse "con las migajas" en inversiones que le ofrece el gobierno de la derecha en Diputación mientras mira para otro lado incapaz de levantar la voz por todo lo que estamos perdiendo, lo que está dejando de llegar a Alcalá del Valle".

"Cuando se renuncia a defender lo público, se renuncia a defender a la gente" ha dicho y ha puesto ejemplos como el estado de Las Errizas, que finalmente se lo han cedido a una empresa privada o la promesa de Caños Santos, del que no hay nada y sigue esperando como lo hacen las familias de La Colada. Ha pedido reflexionar sobre el 17 de mayo "donde vamos a seguir defendiendo lo público, a nuestra gente, seguir creyendo en Alcalá del Valle porque frente al abandono de nuestros pueblos, nosotros elegimos compromiso".

