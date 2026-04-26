El PP de Almería defiende una campaña "en positivo" y alerta del "modelo de desigualdad" que atribuye a Montero

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este domingo que el PP de Almería mantiene una campaña "en positivo", centrada en trasladar a la ciudadanía la gestión realizada y los proyectos de futuro para la provincia y para Andalucía. En este sentido, ha advertido de los riesgos de trasladar a la comunidad el "modelo de desigualdad" que, a su juicio, representa la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

Fernández-Pacheco ha subrayado en una nota que el PP afronta esta campaña con el objetivo de "seguir construyendo una Andalucía para todos", al tiempo que ha defendido que el proyecto que lidera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se basa en la igualdad de oportunidades, unos servicios públicos accesibles y una comunidad "abierta, acogedora y pensada para que todos puedan vivir".

El candidato del PP ha advertido de que "no podemos permitir que el modelo de desigualdad que Montero ha aplicado como ministra llegue a Andalucía", y ha insistido en que, de implantarse, "los más perjudicados serían los almerienses".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco también ha cuestionado el compromiso de la candidata socialista con Andalucía, a la que ha definido como "una candidata de ida y vuelta", en referencia a que mantiene su acta como diputada en el Congreso. "Eso demuestra que no tiene un compromiso real con esta tierra", ha añadido.

Asimismo, ha reivindicado la figura del presidente andaluz, al señalar que "Juanma Moreno es garantía de gestión y lealtad, con políticas que funcionan, que cumplen la palabra dada y que ofrecen soluciones a los problemas de la gente".

Por último, el candidato popular ha apelado a la participación de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones, recordando que "la única encuesta real es la del 17 de mayo", una cita en la que, según ha dicho, "nos jugamos la estabilidad de futuro y contar con un gobierno libre, sin ataduras, capaz de seguir impulsando reformas".



