Abascal, a Moreno sobre el acogimiento de menores extranjeros: "Nos va a tener vigilantes"

CÓRDOBA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado este miércoles, tras la petición del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a PP, Vox y Cs de que estén con el Ejecutivo ante la crisis en la frontera con Marruecos, que "estaremos juntos cuando España denuncie a Marruecos ante la comunidad internacional por enviar a sus soldados, a hombres en edad militar, a tomar las calles de Ceuta" y "cuando se militarice la frontera de España en Ceuta y Melilla", a la vez que ha pedido que las comunidades autónomas no acojan a "los menores que deambulan" por la ciudad autónoma.

En un acto público en Córdoba, junto a la portavoz nacional de Vox y diputada en el Congreso por Málaga, Patricia Rueda, y el diputado autonómico por Córdoba y exportavoz del grupo parlamentario en la Cámara andaluza, Alejandro Hernández, el también presidente de Vox en el Congreso de los Diputados ha enfatizado que "estaremos juntos cuando se defienda a los españoles y mientras tanto estaremos en frente".

Según ha expuesto, "ahora nos encontramos con las consecuencias que han traído aquellos que decían que las fronteras no importaban", a la vez que "la izquierda ofrece un falso futuro cuando los españoles lo están pasando mal", por lo que ha advertido de que "en Ceuta se produce una invasión de nuestro territorio, porque España no se ha hecho respetar" ante Marruecos.

Además, ha mantenido que "es una invasión con consecuencias directas, no para Sánchez, sino para los españoles que viven en Ceuta, que no se atreven a salir de casa" y "no saben si van a recuperar su manera de vivir o van a dejar de circular las miles de personas que todavía deambulan por las calles de Ceuta, a las que ha permitido entrar el Gobierno", que "tarde, mal y nunca manda al Ejército a defender la frontera".

Así, ha criticado que "el Gobierno ha rendido la frontera sur de España" ante "una especie de Marcha Verde y una amenaza de Marruecos sobre la soberanía de España que reclama una vez más Ceuta y Melilla, que son españolas mucho antes de que el Reino de Marruecos existiera", ha defendido, para apostillar que "el Ejecutivo es incapaz de defender nuestra patria y los intereses de los españoles".

Igualmente, Abascal ha lamentado que el Gobierno concede a Marruecos 30 millones de euros que podrían servir a "los guardias y policías, que no tienen medios materiales, para defender la frontera y para hacer un muro infranqueable".

Por eso, ha proclamado ante las peticiones de Sánchez que "estaremos juntos cuando se denuncie ante la comunidad internacional a un gobierno que ha enviado a niños". "Mientras tanto, lejos, enfrente y junto a los españoles", ha insistido el líder de Vox, quien ha cuestionado la acción de "la ministra comunista Ione Belarra para juntar a las comunidades autónomas para ver cuántos acoge cada una de los niños que deambulan por Ceuta".

AVISO A JUANMA MORENO

Al respecto, ha dicho que "ninguno", que "si son niños, en sus países con sus padres". Y acto seguido ha lanzado un mensaje a los gobiernos que cuentan con apoyos de Vox: "que no cuenten con nosotros para seguir repartiendo MENA por el territorio español".

De este modo, se ha referido a la consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, "que dijo ayer, aunque ya ha rectificado, que tenía los brazos abiertos para recibirlos". "¡Que los reciba en su casa y los pague con su sueldo!", ha exclamado Abascal, para avisar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que sepa que nos va a tener vigilantes, que no se va a permitir ni una sola cesión más".

Por tanto, "si quiere tener el apoyo de Vox, que sepa qué es lo que tiene que hacer", ha recomendado el líder de Vox, quien ha advertido del "socio poco fiable" con Cs, "un partido en descomposición, que nos ha llevado a una crisis en Murcia, Madrid y Castilla y León": de ahí que considere que "es mejor convocar elecciones en Andalucía" y que los andaluces hablen con claridad", ha enfatizado, entre gritos de 'presidente' de la multitud agolpada en el bulevar del Gran Capitán.

"LA ALTERNATIVA AL SOCIALISMO"

Mientras, Abascal ha censurado al Gobierno "ilegítimo" que con "sus mentiras electorales a agredido a sus votantes", de modo que "no es legítimo mentir a los españoles", ha manifestado, recordando que el Ejecutivo "responde a los intereses de todos los enemigos de España" y que "ha aprovechado la pandemia para avanzar en su agenda política con el estado de alarma", del que ha recordado que su partido recurrió dos veces ante el Tribunal Constitucional (TC) ante "la vulneración de libertades y derechos fundamentales".

Por contra, ha reprochado que en España se han aplicado "las mayores restricciones" y "se ha contado con los peores datos", al tiempo que ha abundado en que el presidente del Gobierno ha llegado "no sólo de manera ilegítima, sino que puso como vicepresidente a un vulgar contratista de matones".

Ante ello, Abascal ha defendido que "nosotros estamos en la calle con los españoles, mientras otros no se atreven ni a salir", de ahí que haya clamado por que "España necesita una alternativa al socialismo que ha entregado el futuro de la nación a los enemigos de la patria". "España necesita una alternativa y no 17", refiriéndose al PP, "con el que somos leales y no devuelve lealtad; que dice una cosa en Galicia y otra en Ceuta". "Van engañando en un lado y otro para que les voten más gente", ha asegurado.

A su juicio, "España necesita una alternativa que diga lo mismo en toda España, en la ciudad y en el campo"; "una alternativa que no miente", de manera que desde Vox quieren "dar a los españoles una alternativa nacional y patriótica", porque "el mensaje de Vox es claro punto por punto y España necesita a Vox", ha sentenciado el presidente de Vox antes de cerrar el acto con el himno de España.

Abascal ha comenzado con palabras de reconocimiento a Hernández por su papel como portavoz en el Parlamento andaluz y presidente del partido en Córdoba. Se da la circunstancia de que Abascal coincide en este acto con Hernández después de que este, hace unas dos semanas, fuera relevado de su cargo como portavoz de Vox en el Parlamento, para ser sustituido por Manuel Gavira.

"SÓLO VOX SE ENFRENTA AL GOBIERNO DE LA TRAICIÓN"

Por su parte, Rueda ha expresado que "sólo Vox se enfrenta al gobierno de la traición y mentira", cuando "España debe protegerse, pero no detenerse". "Frente a este Gobierno traidor y mentiroso que pacta con los enemigos de la nación, sólo queda Vox", ha defendido, para añadir que "hay mucho Vox para hacer frente a ellos y sus mentiras".

Tras elogiar "la reconquista que empezó en Andalucía el 2 de diciembre de 2018" con los resultados de los últimos comicios regionales, ha reprochado que ante la pandemia "el Gobierno antepone sus intereses a los de los españoles", a la vez que "Córdoba sufre el paro estructural heredado de la época de corrupción socialista".

De igual modo, ha añadido que "a la crisis sanitaria y económica se suma la avalancha migratoria que primero empezó en Canarias y hoy amenaza la frente sur, rendida por Sánchez el mentiroso y Marlaska y que queda a capricho de Marruecos y las mafias que trafican con las vidas de personas en el norte de África".

Y Hernández ha subrayado los avances de su partido en las distintas elecciones convocadas en las últimas fechas. "Vox no desaparece, cada vez es más fuerte", ha remarcado el dirigente de Vox, quien ha apostillado que en Andalucía "hay un antes y un después, un hito temporal que marca diferencias" con la llegada al Parlamento.

También, ha advertido de los gobiernos "ineficaces en Madrid y San Telmo", que, a su juicio, no tienen "el necesario coraje político que requiere este momento", al tiempo que ha mostrado el apoyo a los autónomos del casco histórico, así como todos los empresarios, ante las pérdidas que sufren por la pandemia. "Solo queda Vox", ha dicho.