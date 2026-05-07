Abascal responde a Moreno sobre la prioridad nacional: "Es un principio moral y patriótico que defiende la mayoría"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención con los medios de comunicación en Almuñécar (Granada) - VOX ANDALUCÍA

ALMUÑÉCAR (GRANADA) , 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha respondido este jueves a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección Juanma Moreno, en las que ha calificado la "prioridad nacional" como un "eslogan de campaña". Abascal ha asegurado que la propuesta de su partido es "un principio moral y patriótico de Vox y de la inmensa mayoría de los españoles".

"Agradezco la claridad al señor Moreno que, en todo este tipo de cosas, siempre se pone más cerca del Partido Socialista y de Pedro Sánchez que de nosotros", ha sentenciado Abascal en una atención a los medios de comunicación en Almuñécar (Granada).

Asimismo, ha contestado a las críticas de Moreno sobre la "imposibilidad" de un pacto con Vox en Andalucía explicando que desde su partido "tenemos el mandato de los andaluces para negociar y para formar parte de un nuevo gobierno de Andalucía, que nadie tenga duda que lo vamos a hacer con responsabilidad y con toda la celeridad necesaria".

"Yo creo que si el señor Juanma Moreno continúa cuatro años más, va a presidir una decadencia. Lamento que intente meter miedo a la gente con esas cosas de manera infundada, supongo que es una estrategia a la desesperada", ha apuntado Abascal.

El presidente de Vox también ha cargado contra las críticas del candidato del PP-A de que sea él "quien esté desde Madrid haciendo los actos de campaña" afirmando que "si al señor Moreno le molesta que venga o no le parece bien probablemente es porque convencemos a gente. Yo voy a seguir haciéndolo porque soy español y tengo todo el derecho a estar aquí".

En paralelo, ha criticado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que en Andalucía ha encontrado "un colaborador perfecto, un nuevo Rajoy que está dispuesto a seguir manteniendo 'menas".

"El primer problema de los andaluces es Pedro Sánchez, pero el segundo problema de los andaluces son aquellos que se han convertido en colaboradores perfectos de Pedro Sánchez", ha remarcado.

Por último, Abascal ha respondido a la pregunta de los medios sobre la información publicada en algunos medios sobre la decisión del Ministerio de Igualdad a la la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación contra un cartel de Vox instalado en varias marquesinas de ciudades de Granada y Almería bajo el lema '¿Te da miedo volver sola a casa de noche?' aludiendo a la "falta de seguridad en la calle".

El líder nacional de Vox ha asegurado que únicamente están en contra de ese cartel porque "dice que las políticas del PP y PSOE han traído miles de inmigrantes ilegales. Y no es verdad. Han traído millones de inmigrantes ilegales".

