Paradela tilda de "esencial" el futuro distrito Santa Bárbara de Sevilla al combinar usos residenciales e industriales

El candidato número dos del PP por Sevilla y el alcalde de la capital andaluza, en un acto público en los terrenos que albergará el futuro distrito urbano Santa Bárbara, con suelos residenciales y para el desarrollo industrial - PP

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del PP por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluza, Jorge Paradela, ha situado a Sevilla como "epicentro" del sector aeroespacial, ha remarcado la importancia del centro de formación aeronáutica ubicado en el municipio de La Rinconada y ha valorado de forma muy positiva el futuro distrito urbano Santa Bárbara, en la capital andaluza.

Para ello, ha esgrimido que el sector tiene una facturación aproximada de 3.000 millones de euros y que "está creciendo a un ritmo prácticamente de 1.000 empleos anuales en toda Andalucía", con unas tasas de más del 30% anual en lo que a exportaciones se refiere.

Así lo ha asegurado en un acto público junto al alcalde, José Luis Sanz, en el distrito Santa Bárbara y en el marco de la campaña electoral del 17M. Este distrito es "esencial para nosotros, con una combinación de residencial y 800.000 metros cuadrados para el desarrollo de industria y logística avanzada".

Paradela ha subrayado la importancia de Sevilla dentro del sector aeroespacial. No en vano, 102 de las 148 empresas que hay en el mismo están en la provincia de sevilla. "El núcleo de esa actividad tiene mucho que ver con el ensamblaje del avión militar A400M y el de media envergadura C-295, junto con la llegada de la multinacional suiza Pilatus para construir aviones privados".

El candidato del PP y consejero de Industria en esta legislatura también se ha mostrado confiado en lograr "la confirmación definitiva" de una inversión "muy importante" por parte de la aerolínea Ryanair, "que se está trabajando conjuntamente entre las administraciones local y autonómica, lo cual sería tremendamente relevante y emblemática".

Paradela ha recordado que en esta legislatura se ha puesto en marcha el "gran centro de formación aeronáutica" de La Rinconada, con 14 millones de euros de inversión: "la mayor inversión singular en el ámbito de formación realizada por el gobierno de Juanma Moreno".

Asimismo, ha añadido el candidato popular, se ha apoyado con 16 millones de euros la puesta en marcha de un sistema satelital 100% andaluz, "de sistemas satelitales desarrollados íntegramente en Andalucía", desde el diseño de ingeniería hasta la fabricación de los equipos y la puesta en órbita, sin olvidar que "se va a poner en marcha un observatorio del sector aeroespacial para monitorizar y potenciar las capacidades de la industria en la provincia".

