Adelante pide un cercanías para Almería y lamenta el estado de la estación: "Tenemos una provincia olvidada"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, junto al candidato de la formación por Almería, Diego Crespo. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha pedido un sistema de cercanías que conecte las comarcas de la provincia de Almería, al mismo tiempo que ha lamentado que la estación de la capital "siga sin funcionar".

"No puede ser que la provincia de Almería esté desarticulada en todo lo que es la conexión con las diferentes comarcas, en lo que se refiere al transporte de trabajadores, de estudiantes, de gente que necesita ir a los principales centros hospitalarios. Tenemos una provincia que está olvidada", ha afirmado García en una atención a los medios junto al candidato de Adelante por Almería, Diego Crespo.

La formación ha señalado también en el estado de la estación de tren de Almería, que "permanece sin funcionar desde 2024 a la espera de la llegada del AVE".

"Esa falta de conexiones de Almería, tanto con Granada, como la conexión inexistente con Murcia, las conexiones con Madrid esto es un auténtico desastre que hace que Almería siempre esté desconectada", ha indicado.

Frente a la sede de la Diputación de Almería, Adelante ha puesto el foco en la trama del "caso mascarillas" de la Diputación y la actitud del gobierno de Moreno ante la situación.

"Este señor, que era del equipo más íntimo del señor Moreno Bonilla, hasta que no pasó tres días en el calabozo no dimitió. Nos parece una auténtica vergüenza y un ejemplo de cómo afronta el Partido Popular los casos de corrupción", ha aseverado.

García ha destacado la gravedad de unos hechos ocurridos en el contexto de la COVID y se ha referido a la ley anticorrupción que Adelante presentará en la próxima legislatura, basada en que "los partidos políticos sean responsables patrimoniales de los casos de corrupción y las condenas de corrupción que tengan la gente que ellos han nombrado. Y que no solo señalemos a los políticos corruptos sino también a las empresas corruptoras".

"Para alejar la corrupción de la Junta de Andalucía necesitamos dos cosas: Una, que los partidos sean responsables de la gente que han nombrado. Y dos, que las empresas corruptoras que se dedican a sobornar a políticos, si les cogen y se les condena, no vuelvan a poder contratar con la Administración", ha concluido García.

