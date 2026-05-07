Coca (Vox) asegura que Moreno es un "arrancaolivos" y exige proteger el campo frente a plantas solares

El candidato número dos de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Juan José Coca (centro), en su visita a Baena. - VOX

BAENA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Juan José Coca, ha defendido este miércoles en Baena la iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados para "proteger el olivar andaluz" frente a la "expansión descontrolada de plantas fotovoltaicas que están provocando el arranque de miles de olivos en Andalucía", y ha asegurado que el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, es un "arrancaolivos".

Según ha informado Vox en una nota, durante su visita a Baena, Coca ha afeado que "Juanma Moreno se ha convertido en lo mismo que el PSOE: en un auténtico 'arrancaolivos'", criticando que el Gobierno andaluz "permita destruir uno de los principales motores económicos, sociales y culturales" de Andalucía "mientras abandona a agricultores y cooperativas".

El candidato de Vox ha advertido de que "numerosos proyectos solares previstos en Andalucía amenazan miles de hectáreas de cultivo y podrían provocar la eliminación de cerca de 500.000 olivos, afectando directamente al empleo agrario y a la supervivencia de muchos municipios rurales".

Así las cosas, Coca ha remarcado que "detrás de cada olivo hay familias, jornales, cooperativas y generaciones enteras que han levantado esta tierra con esfuerzo", por lo que Vox "no" va a "permitir que destruyan el campo en nombre de políticas ideológicas diseñadas desde los despachos".

Desde Vox han detallado que el olivar ocupa "más de 1,7 millones de hectáreas en Andalucía y genera cerca del 32% de la mano de obra agraria de la comunidad, siendo un sector estratégico para provincias como Córdoba y especialmente para municipios ligados históricamente al aceite de oliva como Baena".

La formación ha defendido un modelo energético "basado en el sentido común", asegurando que "sí a las energías renovables, pero no a costa de arrasar el campo andaluz ni de expulsar actividad económica y población del mundo rural".

Finalmente, Coca ha insistido en que "la prioridad debe ser proteger a los agricultores, garantizar la rentabilidad del campo y defender las raíces frente a quienes están condenando al olivar andaluz al abandono".

