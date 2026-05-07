PP de Cádiz destaca la inversión "récord" en sanidad de Moreno y acusa al PSOE de "utilizar" la huelga de médicos

El número 5 de la lista del Partido Popular para las elecciones al Parlamento de Andalucía en la provincia de Cádiz, Antonio Saldaña, en un reparto de propaganda electoral junto a la presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo. - PP DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El número 5 de la lista del Partido Popular para las elecciones al Parlamento de Andalucía en la provincia de Cádiz, Antonio Saldaña, ha acusado al PSOE de "utilizar" la huelga de médicos y "atentar contra el respeto intelectual" de los andaluces con su boicot a la sanidad, destacando por contra la inversión "récord" del gobierno de Juanma Moreno en materia sanitaria.

En una nota del PP, Saldaña ha señalado que la ciudadanía "debe saber que si va al centro de salud o al hospital y su cita es suspendida, el motivo es la huelga de médicos que mantiene el PSOE desde Madrid", afirmando que "el objetivo socialista no es otro que generar el problema y echarle las culpas a otro".

"Si le dan a los médicos la dignidad y el respeto que se merecen, verán cómo con los grandes medios dispuestos en Andalucía en los últimos años empiezan a solucionarse los problemas que ellos mismos --PSOE-- han generado en el seno de la que es la mayor empresa pública de España", ha aseverado el candidato del PP, resaltando que cuenta "con más de un millón de operaciones diarias".

Antonio Saldaña ha recordado que a que "desde mediados del año pasado" hay una huelga de médicos en España, incidiendo en que "el propio Gobierno de España está utilizando la huelga para que se produzca ese deterioro y esas demoras que padecen los ciudadanos", acusándolo de "prolongar de una manera artificial" esta huelga de médicos.

"Hay paros puntuales de los médicos desde junio de 2025, si bien desde el pasado mes de febrero y hasta junio hubo y habrá una semana de paro al mes. Todo ello provoca suspensiones de consultas, retrasos en la atención y genera, básicamente, demoras, problemas y enfado entre los ciudadanos", ha advertido.

Saldaña ha pedido, al igual que lo hizo Moreno, a los andaluces que "reflexionen" sobre este asunto, abundando en que "aunque la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, si los médicos mantienen una huelga como consecuencia de que el Gobierno de España no atiende sus necesidades laborales, el problema no es de las comunidades autónomas, es de quien mantiene esa huelga".

Esta situación "provocada", ha argumentado, "hace que sea muy fácil para la izquierda y especialmente para el PSOE poner incluso en los carteles electorales la leyenda 'Por una sanidad 100x100 pública', ya que dicen que el PP privatiza la sanidad".

A este respecto, Saldaña ha ofrecido datos concretos para que los andaluces "reflexionen acerca de lo que está ocurriendo en realidad".

El primer dato que ha dado es que Andalucía "disfruta de un presupuesto récord para sanidad desde que gobierna Juanma Moreno", al pasar de "los 10.000 millones de euros del último gobierno socialista a más de 16.200 millones de euros".

El segundo dato portado se refiere a "la insistencia de las izquierdas acerca de la inexistente privatización de la sanidad andaluza". A este respecto, el candidato ha apuntado que "si Juanma Moreno realmente quisiera privatizar la sanidad, resulta muy extraño que aumente el presupuesto de la sanidad pública".

En su opinión, esta "falsedad socialista" viene acompañada de "otra de forma indefectible" y es que "se aumenta el presupuesto en sanidad para dárselo a la privada", aportando al respecto otro dato, como es el que "cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, el porcentaje de conciertos sanitarios era de un 4,19% del presupuesto y ahora con Juanma Moreno es de un 3,92%", ha sostenido.

Saldaña también ha pedido una reflexión sobre el hecho de que "con el PSOE, el Servicio Andaluz de Salud tenía 100.000 profesionales, y ahora con Juanma Moreno tiene 130.000 profesionales", lo que supone "30.000 profesionales sanitarios más".

"Cualquier persona sensata pensaría que si lo que quiere es privatizar, no se aumentaría el número de profesionales en la sanidad pública. No tiene ningún sentido", ha cuestionado el candidato del PP por Cádiz- También ha hecho referencia a la inversión en infraestructuras sanitarias, defendiendo que si su partido quisiera privatizar la sanidad no se acometerían obras como el nuevo centro de salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera.

"Hace unos años Andalucía siempre salía en los rankings como la comunidad que menos invertía en sanidad por habitante, éramos los últimos. Este año, con Juanma Moreno, por primera vez en la historia de la sanidad, Andalucía tiene una inversión sanitaria por habitante por encima de la media de España", ha señalado como dato relevante, evidenciando que esto desmonta la acusación de privatización.

Como ha expresado, los datos aportados "no son argumentos políticos sino realidades", pidiendo a la ciudadanía que sean "conscientes" de estos datos, que "vienen a significar que si se invierte en profesionales, en infraestructuras y en servicios, no hay ningún deseo de privatizar, sino justamente todo lo contrario, se trata de una apuesta clara por la sanidad pública andaluza".