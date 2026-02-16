Abierta la convocatoria del Festival Joven de Cortos 'Granada sin adicciones' con 3.000 euros en premios

Archivo - La diputada provincial de Bienestar Social y Familia de Granada, Elena Duque - DIPUTACIÓN - Archivo

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, dependiente de la Delegación de Bienestar Social y Familia, ha abierto una nueva convocatoria del Festival Joven de Cortos 'Granada sin adicciones' con premios por valor de 3.000 euros. La iniciativa, dirigida a jóvenes de toda la provincia de entre 12 y 21 años, persigue "promover alternativas de ocio saludables frente a la problemática" de las nuevas tecnologías y los juegos de azar.

La diputada de Bienestar Social y Familia de la Diputación de Granada, Elena Duque, ha señalado que, "desde la institución provincial, venimos luchando con diversas acciones para que la juventud granadina, desde un espíritu crítico y constructivo, recurra a tiempo de calidad frente al tiempo de pantalla" y ha remarcado "la importancia de la prevención, trabajada tanto en el ámbito familiar como educativo".

Según ha explicado la diputada, al certamen podrán presentarse cortometrajes inéditos con una duración máxima de cinco minutos y centrados en la temática 'Ocio y tiempo libre', abordando propuestas creativas que fomenten hábitos saludables y prevengan conducta adictivas, sobre todo aquellas relacionadas con el juego de azar y el mal uso de las nuevas tecnologías".

Este festival no sólo celebra el talento creativo de la juventud granadina, sino que potencia su capacidad de análisis crítico y de comunicación para abordar una cuestión de gran relevancia social: "cómo construir estilos de vida saludables y alternativas significativas frente a las adicciones", han detallado desde la Diputación de Granada en una nota de prensa.

Los premios de esta edición serán de 1.500 euros para el primero, seleccionado por el jurado, 1.000 euros para el segundo, votado por el público, y 500 euros para el tercero, elegido por el jurado. Con esta dotación económica, la institución refuerza su apuesta por la participación juvenil y por el uso del lenguaje audiovisual como herramienta de prevención y sensibilización social.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la sede electrónica de la Diputación de Granada, hasta el día 1 de abril. Es necesario presentar la documentación correspondiente, así como autorizaciones de imagen en el caso de menores. Las bases están recogidas en la web oficial del festival, 'https://festivalcortosdrogasgranada.es/', donde también se ofrecen recursos de apoyo a los participantes, tales como guías para la realización de cortometrajes o materiales informativos sobre mitos y prevención de adicciones.

(EUROPA PRESS)