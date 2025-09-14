Abierto hasta el miércoles el plazo para participar desnudos en la instalación de Tunick en la Alhambra de Granada

Archivo - Imagen de archivo de un evento en el que el fotógrafo Spencer Tunick fotografió en Valencia a cerca de 2.000 personas desnudas - Enrique Palomares - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista neoyorquino Spencer Tunick sigue buscando voluntarios que quieran participar en su próxima instalación artística, titulada 'Retrato Alhambra 1925', que se basará en el posado de cientos de personas desnudas con sus cuerpos pintados de verde en un olivar cerca de Granada para celebrar los cien primeros años de la marca de cervezas Alhambra y que tendrá lugar el próximo sábado, 20 de septiembre. El plazo para la inscripción de quienes quieran participar está abierto hasta este miércoles 17.

Tunick "visita por primera vez Andalucía para crear una de sus instalaciones" y los participantes, según consta en la web de la iniciativa, consultada por Europa Press, podrán compartir una "experiencia artística, contemporánea, única y que desafía los sentidos" por lo que se invita a los interesados a registrarse para "mostrar" su "interés en participar".

La organización indicó a principios de esta semana que se habían registrado más de 2.000 personas para participar como voluntarios, "tanto de España como de toda Europa y otros países". La inscripción continúa abierta hasta el miércoles en 'www.retratoalhambra1925.com'.

El fotógrafo estadounidense, conocido internacionalmente por haberse especializado en fotografiar masas de personas desnudas, ha realizado 75 instalaciones a gran escala en numerosos países, con la participación de cientos y miles de voluntarios desnudos, creando "imágenes originales y atemporales de una gran belleza plástica". Es especialmente recordado su proyecto en el Zócalo de la Ciudad de México donde participaron 18.000 personas desnudas, agregaron desde la organización.

"Trabajar con el desnudo en el espacio público es como una explosión de vida que se enfrenta a sociedades conservadoras", afirmaba a principios del pasado julio el artista en una entrevista con Europa Press, en la que también reconocía que no es fácil hacer su trabajo.

Su primer trabajo en Andalucía lo hará cubriendo los cuerpos con pintura corporal verde, un color que para el artista representa "renovación, renacimiento y sanación". Tunick ha estado trabajando en este concepto desde 2010, buscando el tono perfecto que "corresponda con el color de los muros de la Alhambra".

El artista ha elegido como ubicación para la instalación un olivar a las afueras de Granada, una idea que surgió durante un viaje en furgoneta desde Madrid hacia la ciudad de la Alhambra, donde le sorprendió el apagón que dejo a España sin luz ni comunicaciones el pasado 28 de abril.

"Estaba explorando lugares en Granada para hacer la instalación, y mientras conducía vi unas montañas hermosas llenas de olivos, y todos estaban alineados como una banda de música. Era como una banda o una fila de personas esperando entrar a un evento deportivo, o incluso como una pintura de Piet Mondrian. Era tan surrealista que los olivos me recordaban a personas", relató.

No es la primera ocasión en la que el artista trabaja en España, ya que ha desarrollado su arte en Valencia, San Sebastián y Barcelona. En ese sentido, ha asegurado que la capital de la Comunitat Valenciana ha sido la ciudad "más difícil" debido a que le costó reunir participantes.

"ES UN INTERCAMBIO"

El artista neoyorquino explicó que no contrata a profesionales porque "es un intercambio". "Necesitaría ser Jeff Bezos o Elon Musk para pagar a todos esos modelos profesionales. Por eso me encanta trabajar con gente que no es profesional", comentó entre risas, antes de agradecer el apoyo de Cervezas Alhambra para llevar a cabo esta acción. "La organización me está dando un regalo con su apoyo", remarcó.

"Los modelos profesionales tienden a posar demasiado y a hacer todas estas posiciones raras a las que no estoy acostumbrado, y a mí me gustan las posiciones muy simples", agregó en una entrevista en la que señaló que espera que su trabajo siga despertando el interés de las personas que se acerquen a descubrir "este arte nuevo". "Me gustaría que llegasen cientos de personas. Más de 400 o 500 personas", subrayó.