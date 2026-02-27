Andalucía celebra este sábado el 28F en el Parlamento y con la entrega de sus medallas y títulos de Hijos Predilectos

Archivo - La bandera de Andalucía ondea ante la fachada del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

Andalucía celebra este sábado un nuevo 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, con actos institucionales en el Parlamento y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde se realizará la entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo de esta jornada; en concreto, los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía --que en este año 2026 han recaído en el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, respectivamente--, y las Medallas de Andalucía, que se agrupan en torno a diez categorías.

La secuencia de actos institucionales comenzará, de este modo, a las 10,00 horas en la sede del Parlamento, ante cuya fachada principal la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla interpretará el himno de Andalucía, y donde habitualmente se procede además al izado de la bandera de la comunidad.

Seguidamente, se celebrará el habitual Pleno institucional con motivo del Día de Andalucía, que consistirá fundamentalmente en la lectura del discurso que realizará el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), tras lo que se dará por concluido el acto, en torno a las 10,40 horas.

A este acto está previsto que, en representación del Gobierno de España, asistan tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández.

Posteriormente, a las 12,00 horas, está previsto que comience el acto de entrega de reconocimientos por el 28F en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que este año presentará la periodista almeriense Isabel Jiménez, que sustituirá en esta labor a la modelo sevillana Eva González, quien figura en este 2026 entre las personas reconocidas con medallas de Andalucía, por lo que será una de las que recogerá esos reconocimientos.

Además, el nuevo Hijo Predilecto de Andalucía, Manuel Carrasco, se encargará de interpretar el himno de la comunidad en el transcurso de esta gala, según avanzó el pasado domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su reunión del pasado miércoles, 25 de febrero, la relación completa de personas y entidades que recibirán estas distinciones honoríficas en el citado acto, que estará presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, quien pronunciará un discurso tras la entrega de los reconocimientos.

En representación del Ejecutivo central, desde la Delegación del Gobierno han explicado a Europa Press que a esta gala en el Teatro de la Maestranza asistirá la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

MEDALLAS DE ANDALUCÍA

Entre otros, este año ha sido distinguido el Museo de la Autonomía andaluza con la medalla 'Manuel Clavero Arévalo'. Situado entre los municipios sevillanos de Coria y la Puebla del Río, el recinto incluye la Casa y los Jardines de Blas Infante, y alberga símbolos originales como la primera bandera andaluza diseñada por el considerado como 'padre de la patria andaluza'.

Con la medalla de Andalucía en la categoría de las Humanidades y las Letras han sido distinguidos la periodista Sandra Golpe, natural de San Fernando (Cádiz), que dirige y presenta el informativo de mediodía de Antena 3 Noticias desde 2017, y el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google (Google Safety Engineering Centers-GSEC), Bernardo Quintero, nacido en Vélez-Málaga.

En la categoría de las Artes, se distingue con una medalla al grupo de sevillanas Cantores de Híspalis, que este año celebra medio siglo de vida "llevando el nombre de Sevilla y de Andalucía por todo el mundo".

Con las medallas de la Cultura y el Patrimonio se reconoce este año al torero sevillano José Antonio 'Morante de la Puebla' --al que la Junta reivindica como "leyenda viva del toreo y una figura imprescindible para entender la tauromaquia contemporánea"--, y a la cantante y actriz malagueña Ana Mena, natural de Estepona (Málaga), que ha actuado en películas como 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar, y que cuenta en su trayectoria con discos de oro y platino.

En el apartado del Deporte, una de las Medallas de Andalucía es para la futbolista sevillana Olga Carmona, internacional absoluta con España, selección con la que se proclamó campeona del mundo en 2023, y otra es para la karateca malagueña María Torres García, que compite en la modalidad de 'kumite' (más de 68 kilogramos), y que en su trayectoria acumula ya cuatro medallas mundiales y el logro de haber subido a lo alto del podio en tres torneos consecutivos.

EL PUEBLO DE ADAMUZ, MEDALLA A LA SOLIDARIDAD TRAS EL ACCIDENTE DE TREN

La Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha recaído en el pueblo de Adamuz (Córdoba), como ya avanzó la semana pasada el presidente de la Junta, "en reconocimiento a la respuesta generosa y auxilio a las víctimas" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Por otro lado, la Junta concede este año las Medallas a la Economía y la Empresa a la almeriense Ana Requena, que es presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España desde 2023 y presidenta de la Fundación Randstad desde 2025, y al granadino Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, uno de los mayores grupos audiovisuales de Europa.

Asimismo, con la Medalla a la Investigación, la Ciencia y la Salud ha sido distinguida, por un lado, Rosa María Rodríguez Domínguez --natural de Guarromán (Jaén)--, profesora titular de la Universidad de Jaén e investigadora de referencia internacional en Informática, cuyo trabajo se centra en la toma de decisiones, el modelo de preferencias lingüísticas y la lógica difusa, y también las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias andaluzas, que garantizan "una atención integral, personalizada y humanizada a menores con enfermedades graves, tanto en el hospital como en el domicilio".

Por otro lado, con la Medalla a la Proyección de Andalucía se distingue a la citada modelo y presentadora de televisión sevillana Eva González, que fue proclamada Miss España en 2003, y que ha presentado programas como 'MasterChef' y 'La Voz', y al director general CEO de Ingka Group (Ikea), el gaditano Juvencio Maeztu, quien tras 25 años en dicha compañía, asumió en noviembre de 2025 la presidencia y dirección general del Grupo Ingka, el mayor franquiciado de la marca a nivel mundial.

Y, por último, la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental recae este año en Luis Bolaños Figueredo, empresario sevillano que es consejero delegado de Iberhanse Corporate, empresa de cítricos que cofundó en 1992.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó estas distinciones, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, valoró en un comentario publicado en su cuenta de la red social 'X' que, "por segunda vez, y de manera consecutiva, hay más mujeres galardonadas que hombres" con las distinciones por el 28F, y defendió que todos los premiados "representan la capacidad del pueblo andaluz para dar la mejor respuesta en beneficio de todos".